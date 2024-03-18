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"Мы бы проголосовали за него". Американцы прокомментировали победу Путина - 18.03.2024, ПРАЙМ
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"Мы бы проголосовали за него". Американцы прокомментировали победу Путина
"Мы бы проголосовали за него". Американцы прокомментировали победу Путина - 18.03.2024, ПРАЙМ
"Мы бы проголосовали за него". Американцы прокомментировали победу Путина
За Владимира Путина проголосовало большинство россиян, констатировали авторы статьи американского ультраправого портала Breitbart. В комментариях к статье... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T10:22+0300
2024-03-18T10:48+0300
сша
выборы президента рф
комментарии
выборы президента россии
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. За Владимира Путина проголосовало большинство россиян, констатировали авторы статьи американского ультраправого портала Breitbart. В комментариях к статье читатели портала не только не удивились результатам президентских выборов в России, но даже заявили, что проголосовали бы за Путина, баллотируйся он в президенты США.Представляем наиболее яркие комментарии читателей Breitbart.Pilot_John_Blackthorne: "Путин готов продлить свое почти четвертьвековое правление. Учитывая такой длительный срок во главе государства, легко сравнить сегодняшнее положение российского народа с тем, каким оно было до прихода Путина к власти. Российский народ и российское государство сегодня находятся в гораздо лучшей ситуации, чем в конце 90-х годов. С этим сложно спорить. Неудивительно, что Путин так любим своим народом. Могут ли американцы сказать то же самое?"Adam Szymanski: "Среднестатистические россияне любят его, он их герой. Также им нравится, как он справляется с ЛГБТ* и другими извращенцами".Notanymore: "Среднестатистические россияне любят его, он их герой. Это абсолютный факт. То же касается большинства людей за пределами России. Мы только вчера обсуждали, что если бы Путин баллотировался на так называемых выборах "президента мира", то в итоге набрал бы более 80% голосов. Только провинциальные американцы с промытыми мозгами и некоторые другие представители западного населения не знают об этом и о том, насколько он популярен во всем мире. Запад не может этого понять, потому что его избранные должностные лица работают не для народа, а только для себя. Люди Запада понятия не имеют, как выглядит лидер, который заботится о благополучии народа и Родины".Kneel For Nobody: "Путин провел выборы. Украина — нет. Хм... "Some Old Guy: "Неудивительно, что он выиграл по-крупному. Когда Путин пришел к власти, российская экономика была в плачевном состоянии, россиянам приходилось ежегодно импортировать иностранную пшеницу на миллионы долларов, просто чтобы прокормить себя. Теперь они не только могут удовлетворить свои потребности, но и являются крупнейшим экспортерами пшеницы в мире. Путин был и остается очень популярным в России... и точка".otep - Cat Ruler of Egypt: "Он лучший президент, чем тот, который есть у нас сейчас".Scott: "Путин стал бы великим президентом США. В его городах чисто, экономика отличная, преступность низкая. Никаких трансвеститов, "просвещающих" детей. Никаких туалетов для трансгендеров. Никаких мужчин в женском спорте. Никакого BLM и Antifa. Эта чепуха была бы уничтожена в одно мгновение. Я бы проголосовал за него на выборах президента США, если бы мог".*Экстремистская организация, запрещенная в России
https://1prime.ru/20240318/846433863.html
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сша, выборы президента рф, комментарии, владимир путин
США, Выборы президента РФ, комментарии, Выборы президента России, Владимир Путин
10:22 18.03.2024 (обновлено: 10:48 18.03.2024)
 
"Мы бы проголосовали за него". Американцы прокомментировали победу Путина

Читатели Breitbart отреагировали на результаты выборов президента России

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. За Владимира Путина проголосовало большинство россиян, констатировали авторы статьи американского ультраправого портала Breitbart. В комментариях к статье читатели портала не только не удивились результатам президентских выборов в России, но даже заявили, что проголосовали бы за Путина, баллотируйся он в президенты США.
Представляем наиболее яркие комментарии читателей Breitbart.
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Pilot_John_Blackthorne: "Путин готов продлить свое почти четвертьвековое правление. Учитывая такой длительный срок во главе государства, легко сравнить сегодняшнее положение российского народа с тем, каким оно было до прихода Путина к власти. Российский народ и российское государство сегодня находятся в гораздо лучшей ситуации, чем в конце 90-х годов. С этим сложно спорить. Неудивительно, что Путин так любим своим народом. Могут ли американцы сказать то же самое?"
Adam Szymanski: "Среднестатистические россияне любят его, он их герой. Также им нравится, как он справляется с ЛГБТ* и другими извращенцами".
Notanymore: "Среднестатистические россияне любят его, он их герой. Это абсолютный факт. То же касается большинства людей за пределами России. Мы только вчера обсуждали, что если бы Путин баллотировался на так называемых выборах "президента мира", то в итоге набрал бы более 80% голосов. Только провинциальные американцы с промытыми мозгами и некоторые другие представители западного населения не знают об этом и о том, насколько он популярен во всем мире. Запад не может этого понять, потому что его избранные должностные лица работают не для народа, а только для себя. Люди Запада понятия не имеют, как выглядит лидер, который заботится о благополучии народа и Родины".
Kneel For Nobody: "Путин провел выборы. Украина — нет. Хм... "
Some Old Guy: "Неудивительно, что он выиграл по-крупному. Когда Путин пришел к власти, российская экономика была в плачевном состоянии, россиянам приходилось ежегодно импортировать иностранную пшеницу на миллионы долларов, просто чтобы прокормить себя. Теперь они не только могут удовлетворить свои потребности, но и являются крупнейшим экспортерами пшеницы в мире. Путин был и остается очень популярным в России... и точка".
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otep - Cat Ruler of Egypt: "Он лучший президент, чем тот, который есть у нас сейчас".
Scott: "Путин стал бы великим президентом США. В его городах чисто, экономика отличная, преступность низкая. Никаких трансвеститов, "просвещающих" детей. Никаких туалетов для трансгендеров. Никаких мужчин в женском спорте. Никакого BLM и Antifa. Эта чепуха была бы уничтожена в одно мгновение. Я бы проголосовал за него на выборах президента США, если бы мог".
*Экстремистская организация, запрещенная в России
 
Выборы президента РоссииСШАВыборы президента РФкомментарииВладимир Путин
 
 
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