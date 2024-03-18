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С НАТО покончено в любом случае, прогнозирует аналитик ЦРУ
С НАТО покончено в любом случае, прогнозирует аналитик ЦРУ - 18.03.2024, ПРАЙМ
С НАТО покончено в любом случае, прогнозирует аналитик ЦРУ
Западная пресса, призывая готовиться к возможному выходу Соединенных Штатов из НАТО, тем самым готовятся к победе Дональда Трампа на ноябрьских президентских... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T10:57+0300
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Западная пресса, призывая готовиться к возможному выходу Соединенных Штатов из НАТО, тем самым готовятся к победе Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах в США. Однако НАТО ждет конец, независимо от того, победит ли Трамп на выборах или нет. Такое мнение в беседе с Dialogue Works высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.Комментируя, статью в The Telegraph, предупреждающую европейские страны-участницы НАТО о возможном выходе Соединенных Штатов из альянса, Джонсон отметил, что таким образом Запад готовится к победе Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре."Если Трамп выигрывает, то с НАТО покончено, - заявил аналитик. А затем глубокомысленно продолжил: - Реальность такова, что даже если Трамп не одерживает победу, то с НАТО покончено".По его словам, "у НАТО нет никаких причин для существования", ведь "альянс изначально был создан на лжи"."Ложь заключалась в том, чтобы поддерживать боеготовность НАТО для отражения возможного советского вторжения, когда они ворвутся через прорехи (в обороне – прим. ред.) на ревущих танках и займут всю Европу. Но такого плана у СССР никогда не было", - пояснил экс-цэрэушник.Каждая из сторон использовала организацию противоположной стороны, чтобы доказать, что необходимо тратить больше денег на оборону: в США указывали на Организацию Варшавского договора, в СССР – на Североатлантический альянс, заключил Джонсон.
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сша, нато, мнение
Политика, США, НАТО, мнение
С НАТО покончено в любом случае, прогнозирует аналитик ЦРУ
Экс-аналитик ЦРУ: с НАТО покончено, независимо, кто станет президентом США
МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ.
Западная пресса, призывая готовиться к возможному выходу Соединенных Штатов из НАТО, тем самым готовятся к победе Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах в США. Однако НАТО ждет конец, независимо от того, победит ли Трамп на выборах или нет. Такое мнение в беседе с Dialogue Works
высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Комментируя, статью в The Telegraph, предупреждающую европейские страны-участницы НАТО о возможном выходе Соединенных Штатов из альянса, Джонсон отметил, что таким образом Запад готовится к победе Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре.
"Если Трамп выигрывает, то с НАТО покончено, - заявил аналитик. А затем глубокомысленно продолжил: - Реальность такова, что даже если Трамп не одерживает победу, то с НАТО покончено".
По его словам, "у НАТО нет никаких причин для существования", ведь "альянс изначально был создан на лжи".
"Мы сумасшедшие". На Западе объяснили, почему РФ стала главным врагом НАТО
"Ложь заключалась в том, чтобы поддерживать боеготовность НАТО для отражения возможного советского вторжения, когда они ворвутся через прорехи (в обороне – прим. ред.) на ревущих танках и займут всю Европу. Но такого плана у СССР никогда не было", - пояснил экс-цэрэушник.
Каждая из сторон использовала организацию противоположной стороны, чтобы доказать, что необходимо тратить больше денег на оборону: в США указывали на Организацию Варшавского договора, в СССР – на Североатлантический альянс, заключил Джонсон.