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С НАТО покончено в любом случае, прогнозирует аналитик ЦРУ - 18.03.2024, ПРАЙМ
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С НАТО покончено в любом случае, прогнозирует аналитик ЦРУ
С НАТО покончено в любом случае, прогнозирует аналитик ЦРУ - 18.03.2024, ПРАЙМ
С НАТО покончено в любом случае, прогнозирует аналитик ЦРУ
Западная пресса, призывая готовиться к возможному выходу Соединенных Штатов из НАТО, тем самым готовятся к победе Дональда Трампа на ноябрьских президентских... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T10:57+0300
2024-03-18T10:58+0300
политика
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Западная пресса, призывая готовиться к возможному выходу Соединенных Штатов из НАТО, тем самым готовятся к победе Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах в США. Однако НАТО ждет конец, независимо от того, победит ли Трамп на выборах или нет. Такое мнение в беседе с Dialogue Works высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.Комментируя, статью в The Telegraph, предупреждающую европейские страны-участницы НАТО о возможном выходе Соединенных Штатов из альянса, Джонсон отметил, что таким образом Запад готовится к победе Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре."Если Трамп выигрывает, то с НАТО покончено, - заявил аналитик. А затем глубокомысленно продолжил: - Реальность такова, что даже если Трамп не одерживает победу, то с НАТО покончено".По его словам, "у НАТО нет никаких причин для существования", ведь "альянс изначально был создан на лжи"."Ложь заключалась в том, чтобы поддерживать боеготовность НАТО для отражения возможного советского вторжения, когда они ворвутся через прорехи (в обороне – прим. ред.) на ревущих танках и займут всю Европу. Но такого плана у СССР никогда не было", - пояснил экс-цэрэушник.Каждая из сторон использовала организацию противоположной стороны, чтобы доказать, что необходимо тратить больше денег на оборону: в США указывали на Организацию Варшавского договора, в СССР – на Североатлантический альянс, заключил Джонсон.
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сша, нато, мнение
Политика, США, НАТО, мнение
10:57 18.03.2024 (обновлено: 10:58 18.03.2024)
 
С НАТО покончено в любом случае, прогнозирует аналитик ЦРУ

Экс-аналитик ЦРУ: с НАТО покончено, независимо, кто станет президентом США

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Западная пресса, призывая готовиться к возможному выходу Соединенных Штатов из НАТО, тем самым готовятся к победе Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах в США. Однако НАТО ждет конец, независимо от того, победит ли Трамп на выборах или нет. Такое мнение в беседе с Dialogue Works высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Комментируя, статью в The Telegraph, предупреждающую европейские страны-участницы НАТО о возможном выходе Соединенных Штатов из альянса, Джонсон отметил, что таким образом Запад готовится к победе Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре.
"Если Трамп выигрывает, то с НАТО покончено, - заявил аналитик. А затем глубокомысленно продолжил: - Реальность такова, что даже если Трамп не одерживает победу, то с НАТО покончено".

По его словам, "у НАТО нет никаких причин для существования", ведь "альянс изначально был создан на лжи".
НАТО, Россия, США - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
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"Ложь заключалась в том, чтобы поддерживать боеготовность НАТО для отражения возможного советского вторжения, когда они ворвутся через прорехи (в обороне – прим. ред.) на ревущих танках и займут всю Европу. Но такого плана у СССР никогда не было", - пояснил экс-цэрэушник.
Каждая из сторон использовала организацию противоположной стороны, чтобы доказать, что необходимо тратить больше денег на оборону: в США указывали на Организацию Варшавского договора, в СССР – на Североатлантический альянс, заключил Джонсон.
 
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