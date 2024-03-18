https://1prime.ru/20240318/846438864.html

С НАТО покончено в любом случае, прогнозирует аналитик ЦРУ

С НАТО покончено в любом случае, прогнозирует аналитик ЦРУ - 18.03.2024, ПРАЙМ

С НАТО покончено в любом случае, прогнозирует аналитик ЦРУ

Западная пресса, призывая готовиться к возможному выходу Соединенных Штатов из НАТО, тем самым готовятся к победе Дональда Трампа на ноябрьских президентских... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T10:57+0300

2024-03-18T10:57+0300

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Западная пресса, призывая готовиться к возможному выходу Соединенных Штатов из НАТО, тем самым готовятся к победе Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах в США. Однако НАТО ждет конец, независимо от того, победит ли Трамп на выборах или нет. Такое мнение в беседе с Dialogue Works высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.Комментируя, статью в The Telegraph, предупреждающую европейские страны-участницы НАТО о возможном выходе Соединенных Штатов из альянса, Джонсон отметил, что таким образом Запад готовится к победе Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре."Если Трамп выигрывает, то с НАТО покончено, - заявил аналитик. А затем глубокомысленно продолжил: - Реальность такова, что даже если Трамп не одерживает победу, то с НАТО покончено".По его словам, "у НАТО нет никаких причин для существования", ведь "альянс изначально был создан на лжи"."Ложь заключалась в том, чтобы поддерживать боеготовность НАТО для отражения возможного советского вторжения, когда они ворвутся через прорехи (в обороне – прим. ред.) на ревущих танках и займут всю Европу. Но такого плана у СССР никогда не было", - пояснил экс-цэрэушник.Каждая из сторон использовала организацию противоположной стороны, чтобы доказать, что необходимо тратить больше денег на оборону: в США указывали на Организацию Варшавского договора, в СССР – на Североатлантический альянс, заключил Джонсон.

https://1prime.ru/20240317/846398584.html

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сша, нато, мнение