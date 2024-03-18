https://1prime.ru/20240318/846439417.html

Россия на выборах выступила "единым фронтом", пишут западные СМИ

Россия на выборах выступила "единым фронтом", пишут западные СМИ - 18.03.2024, ПРАЙМ

Россия на выборах выступила "единым фронтом", пишут западные СМИ

Итоги президентских выборов в России и рекордные показатели поддержки действующего президента Владимира Путина стали одними из самых популярных тем у ведущим... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T11:14+0300

2024-03-18T11:14+0300

2024-03-18T11:22+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Итоги президентских выборов в России и рекордные показатели поддержки действующего президента Владимира Путина стали одними из самых популярных тем у ведущим мировых СМИ.Как отмечают мировые средства массовой информации, Россия на выборах выступила "единым фронтом" и оказалась сплоченной как "монолит".Так, например, как пишет итальянское издание la Stampa, "глава Кремля набрал от 87% до 89% голосов", а три других кандидата "практически уничтожены". Кроме того, авторы не могли не упомянуть высокую явку, которая превысила результаты выборов в 2018 году.Другая итальянская газета Confidencial сообщает, что высокая явка, которая ожидалась еще за несколько недель до выборов, составила 73% электората. Это стало "одним из самых высоких показателей в истории".Помимо этого, американское издание Newsweek подчеркнуло, что Путин "выиграл еще один шестилетний срок на посту президента", получив рекордный уровень поддержки. В свою очередь, британская газета Times отметила, что однозначная победа российского лидера была "предсказуемой" и "неизбежной" и указала на то, что результат Путина по количеству полученных голосов оказался рекордным за всю постсоветскую историю России.Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.Ранее в ЦИК сообщили, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%. Турецкий эксперт Энгин Озер назвал такой результат очень высоким, сравнин его со средней явкой на выборы в Европе, где она составляет порядкеа 60%.

https://1prime.ru/20240318/putin-846436846.html

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россия, запад, выборы президента рф