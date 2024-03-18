https://1prime.ru/20240318/846440296.html

Победа Путина является победой всего человечества, заявили в Индонезии

Победа Путина является победой всего человечества, заявили в Индонезии - 18.03.2024, ПРАЙМ

Победа Путина является победой всего человечества, заявили в Индонезии

Победа нынешнего президента России Владимира Путина на выборах является победой всего человечества, рассказала РИА Новости аналитик в области политической,... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T11:27+0300

2024-03-18T11:27+0300

2024-03-18T11:27+0300

выборы президента россии

россия

выборы президента рф

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Победа нынешнего президента России Владимира Путина на выборах является победой всего человечества, рассказала РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни."Российская демократия демонстрирует силу настоящей любви российского народа к своему лидеру, успешно доказавшему, что он может вести за собой через все препятствия и бури. Это не просто победа Владимира Путина, не просто победа российского народа, а победа всего человечества в мире, сумевшего не потерять настоящего мудрого и смелого лидера", - отметила аналитик.Конни также поздравила Путина с победой от всего индонезийского сообщества. По последним данным, кандидат в президенты и действующий глава государства Путин занимает лидирующую позицию с 87,31 процента голосов. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя президентские выборы, заявила, что они прошли прозрачно и демократично. По ее словам, Путин "получил легитимный мандат на продолжение своего курса".

https://1prime.ru/20240318/putin-846440131.html

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россия, выборы президента рф