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Победа Путина является победой всего человечества, заявили в Индонезии - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Победа Путина является победой всего человечества, заявили в Индонезии
Победа Путина является победой всего человечества, заявили в Индонезии - 18.03.2024, ПРАЙМ
Победа Путина является победой всего человечества, заявили в Индонезии
Победа нынешнего президента России Владимира Путина на выборах является победой всего человечества, рассказала РИА Новости аналитик в области политической,... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T11:27+0300
2024-03-18T11:27+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Победа нынешнего президента России Владимира Путина на выборах является победой всего человечества, рассказала РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни."Российская демократия демонстрирует силу настоящей любви российского народа к своему лидеру, успешно доказавшему, что он может вести за собой через все препятствия и бури. Это не просто победа Владимира Путина, не просто победа российского народа, а победа всего человечества в мире, сумевшего не потерять настоящего мудрого и смелого лидера", - отметила аналитик.Конни также поздравила Путина с победой от всего индонезийского сообщества. По последним данным, кандидат в президенты и действующий глава государства Путин занимает лидирующую позицию с 87,31 процента голосов. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя президентские выборы, заявила, что они прошли прозрачно и демократично. По ее словам, Путин "получил легитимный мандат на продолжение своего курса".
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россия, выборы президента рф
Выборы президента России, РОССИЯ, Выборы президента РФ
11:27 18.03.2024
 
Победа Путина является победой всего человечества, заявили в Индонезии

Аналитик Конни: победа Путина на выборах является победой всего человечества

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Победа нынешнего президента России Владимира Путина на выборах является победой всего человечества, рассказала РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни.
"Российская демократия демонстрирует силу настоящей любви российского народа к своему лидеру, успешно доказавшему, что он может вести за собой через все препятствия и бури. Это не просто победа Владимира Путина, не просто победа российского народа, а победа всего человечества в мире, сумевшего не потерять настоящего мудрого и смелого лидера", - отметила аналитик.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
В России выборы прошли прозрачно и демократично, заявила Матвиенко
11:23
Конни также поздравила Путина с победой от всего индонезийского сообщества.
По последним данным, кандидат в президенты и действующий глава государства Путин занимает лидирующую позицию с 87,31 процента голосов.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя президентские выборы, заявила, что они прошли прозрачно и демократично. По ее словам, Путин "получил легитимный мандат на продолжение своего курса".
 
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