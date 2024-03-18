Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"До сих пор не признают". Норвежцы обвинили Запад в неадекватности - 18.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240318/846440803.html
"До сих пор не признают". Норвежцы обвинили Запад в неадекватности
"До сих пор не признают". Норвежцы обвинили Запад в неадекватности - 18.03.2024, ПРАЙМ
"До сих пор не признают". Норвежцы обвинили Запад в неадекватности
Государства Запада до сих пор отказываются признавать поражение Украины в конфликте с Российской Федерацией, утверждается в материале норвежского сайта Steigan. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T11:31+0300
2024-03-18T11:33+0300
спецоперация на украине
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_052d1bf8ca86cac4e3e900b59d18f61e.jpg
МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Государства Запада до сих пор отказываются признавать поражение Украины в конфликте с Российской Федерацией, утверждается в материале норвежского сайта Steigan.Как отмечается в статье, "на Западе немало тех, кто до сих пор отказывается взглянуть правде в глаза: США, НАТО и Украина проиграли".Анализируя ход украинского конфликта, авторы материала отмечают ухудшение ситуации для Украины. В частности, указывается, что страна теряет территории, ее граждане гибнут напрасно, а западная военная помощь только затягивает боевые действия, что приводит к еще большим потерям в украинских войсках. При этом статья содержит грозное предупреждение: прямое вмешательство Североатлантического альянса в конфликт приведет к опасной эскалации."Есть лишь один достойный вариант: прекратить поставки оружия и созвать нейтральных переговорщиков о мире, - утверждается в публикации. - Таким образом мы спасем тысячи жизней по обе стороны фронта и не допустим полного уничтожения Украины как страны".На прошлой неделе в российском Минобороны сообщили, что ВСУ несут значительные потери в результате применения ВС России высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. Также в военном ведомстве отметили, что только за последнюю неделю российские разведывательно-ударные системы уничтожили три комплекса ПВО Patriot производства США.
https://1prime.ru/20240318/zelenskiy-846428058.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_8ace646e169b39380fa4a174085c199e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина
Спецоперация на Украине, УКРАИНА
11:31 18.03.2024 (обновлено: 11:33 18.03.2024)
 
"До сих пор не признают". Норвежцы обвинили Запад в неадекватности

Steigan: Украина и США уже проиграли, но Запад отказывается это признавать

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Государства Запада до сих пор отказываются признавать поражение Украины в конфликте с Российской Федерацией, утверждается в материале норвежского сайта Steigan.
Как отмечается в статье, "на Западе немало тех, кто до сих пор отказывается взглянуть правде в глаза: США, НАТО и Украина проиграли".
Анализируя ход украинского конфликта, авторы материала отмечают ухудшение ситуации для Украины. В частности, указывается, что страна теряет территории, ее граждане гибнут напрасно, а западная военная помощь только затягивает боевые действия, что приводит к еще большим потерям в украинских войсках. При этом статья содержит грозное предупреждение: прямое вмешательство Североатлантического альянса в конфликт приведет к опасной эскалации.
"Есть лишь один достойный вариант: прекратить поставки оружия и созвать нейтральных переговорщиков о мире, - утверждается в публикации. - Таким образом мы спасем тысячи жизней по обе стороны фронта и не допустим полного уничтожения Украины как страны".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
"Недальновидность". Зеленский отчитал "некоторых партнеров" на Западе
02:17
На прошлой неделе в российском Минобороны сообщили, что ВСУ несут значительные потери в результате применения ВС России высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. Также в военном ведомстве отметили, что только за последнюю неделю российские разведывательно-ударные системы уничтожили три комплекса ПВО Patriot производства США.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала