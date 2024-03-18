https://1prime.ru/20240318/846440803.html
"До сих пор не признают". Норвежцы обвинили Запад в неадекватности
"До сих пор не признают". Норвежцы обвинили Запад в неадекватности - 18.03.2024, ПРАЙМ
"До сих пор не признают". Норвежцы обвинили Запад в неадекватности
Государства Запада до сих пор отказываются признавать поражение Украины в конфликте с Российской Федерацией, утверждается в материале норвежского сайта Steigan. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T11:31+0300
2024-03-18T11:31+0300
2024-03-18T11:33+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Государства Запада до сих пор отказываются признавать поражение Украины в конфликте с Российской Федерацией, утверждается в материале норвежского сайта Steigan.Как отмечается в статье, "на Западе немало тех, кто до сих пор отказывается взглянуть правде в глаза: США, НАТО и Украина проиграли".Анализируя ход украинского конфликта, авторы материала отмечают ухудшение ситуации для Украины. В частности, указывается, что страна теряет территории, ее граждане гибнут напрасно, а западная военная помощь только затягивает боевые действия, что приводит к еще большим потерям в украинских войсках. При этом статья содержит грозное предупреждение: прямое вмешательство Североатлантического альянса в конфликт приведет к опасной эскалации."Есть лишь один достойный вариант: прекратить поставки оружия и созвать нейтральных переговорщиков о мире, - утверждается в публикации. - Таким образом мы спасем тысячи жизней по обе стороны фронта и не допустим полного уничтожения Украины как страны".На прошлой неделе в российском Минобороны сообщили, что ВСУ несут значительные потери в результате применения ВС России высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. Также в военном ведомстве отметили, что только за последнюю неделю российские разведывательно-ударные системы уничтожили три комплекса ПВО Patriot производства США.
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украина
Спецоперация на Украине, УКРАИНА
"До сих пор не признают". Норвежцы обвинили Запад в неадекватности
Steigan: Украина и США уже проиграли, но Запад отказывается это признавать
МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ.
Государства Запада до сих пор отказываются признавать поражение Украины в конфликте с Российской Федерацией, утверждается в материале норвежского сайта Steigan
.
Как отмечается в статье, "на Западе немало тех, кто до сих пор отказывается взглянуть правде в глаза: США, НАТО и Украина проиграли".
Анализируя ход украинского конфликта, авторы материала отмечают ухудшение ситуации для Украины. В частности, указывается, что страна теряет территории, ее граждане гибнут напрасно, а западная военная помощь только затягивает боевые действия, что приводит к еще большим потерям в украинских войсках. При этом статья содержит грозное предупреждение: прямое вмешательство Североатлантического альянса в конфликт приведет к опасной эскалации.
"Есть лишь один достойный вариант: прекратить поставки оружия и созвать нейтральных переговорщиков о мире, - утверждается в публикации. - Таким образом мы спасем тысячи жизней по обе стороны фронта и не допустим полного уничтожения Украины как страны".
"Недальновидность". Зеленский отчитал "некоторых партнеров" на Западе
На прошлой неделе в российском Минобороны сообщили, что ВСУ несут значительные потери в результате применения ВС России высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. Также в военном ведомстве отметили, что только за последнюю неделю российские разведывательно-ударные системы уничтожили три комплекса ПВО Patriot производства США.