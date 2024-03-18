https://1prime.ru/20240318/846442115.html

Памфилова назвала явку среди тех, кто голосовал дистанционно

Памфилова назвала явку среди тех, кто голосовал дистанционно - 18.03.2024, ПРАЙМ

Памфилова назвала явку среди тех, кто голосовал дистанционно

Почти десять миллионов избирателей смогли проголосовать на том избирательном участке, который был удобен им, а не по месту постоянного проживания, заявила глава | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T11:57+0300

2024-03-18T11:57+0300

2024-03-18T12:25+0300

выборы президента россии

россия

выборы президента рф

элла памфилова

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Почти десять миллионов избирателей смогли проголосовать на том избирательном участке, который был удобен им, а не по месту постоянного проживания, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Почти 10 миллионов избирателей смогли проголосовать (на выборах президента РФ) не на своем участке по месту постоянного проживания, а там, где находились в это время, там, где им было удобно. Из тех, кто подал эти заявления, 90% воспользовались им", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.Кроме того, она отметила, что порядка двух миллионов 600 тысяч избирателей воспользовались досрочным голосованием на выборах президента России. Что же касается ДЭГ и голосования через "мобильный избиратель", то, по ее словам, 90% подавших заявку избирателей воспользовались этими возможностями.Памфилова подчеркнула, что только на ДЭГ, включая Москву, проголосовало свыше восьми миллионов избирателей.14 марта глава Центризбиркома Элла Памфилова традиционно выступила с докладом о ходе подготовки к основному голосованию. Она отметила, что для выборов изготовили более 113,5 миллиона бюллетений, их доставили в 89 субъектов. Кроме того, указала чиновница, для голосования россияне подали через механизм "Мобильный избиратель" свыше пяти миллионов заявок, из них более 47 тысяч на участки за рубежом, на дистанционное электронное голосование – более четырех миллионов. Памфилова подчеркнула, что ЦИК передала данные об избирателях за границей в Министерство иностранных дел.При этом председатель Центральной избирательной комиссии подчеркнула, что в западных государствах идет беспрецедентное нарушение избирательных прав граждан России. Она также указала, что ряд организаций на Западе говорил "о свержении власти в стране", отметив, что в России, в отличие от Европы и США, выборы прямые и демократичные. Помимо этого, Памфилова предупредила, что релоканты готовят провокации на выборах. По ее словам, излюбленной тактикой тих людей являются попытки "утопить" членов избирательных комиссий в бюрократическом омуте. Чиновница подчеркнула, что ЦИК осведомлен о возможности провокаций.

https://1prime.ru/20240318/846439417.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, выборы президента рф, элла памфилова