https://1prime.ru/20240318/846442115.html
Памфилова назвала явку среди тех, кто голосовал дистанционно
Памфилова назвала явку среди тех, кто голосовал дистанционно - 18.03.2024, ПРАЙМ
Памфилова назвала явку среди тех, кто голосовал дистанционно
Почти десять миллионов избирателей смогли проголосовать на том избирательном участке, который был удобен им, а не по месту постоянного проживания, заявила глава | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T11:57+0300
2024-03-18T11:57+0300
2024-03-18T12:25+0300
выборы президента россии
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выборы президента рф
элла памфилова
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Почти десять миллионов избирателей смогли проголосовать на том избирательном участке, который был удобен им, а не по месту постоянного проживания, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Почти 10 миллионов избирателей смогли проголосовать (на выборах президента РФ) не на своем участке по месту постоянного проживания, а там, где находились в это время, там, где им было удобно. Из тех, кто подал эти заявления, 90% воспользовались им", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.Кроме того, она отметила, что порядка двух миллионов 600 тысяч избирателей воспользовались досрочным голосованием на выборах президента России. Что же касается ДЭГ и голосования через "мобильный избиратель", то, по ее словам, 90% подавших заявку избирателей воспользовались этими возможностями.Памфилова подчеркнула, что только на ДЭГ, включая Москву, проголосовало свыше восьми миллионов избирателей.14 марта глава Центризбиркома Элла Памфилова традиционно выступила с докладом о ходе подготовки к основному голосованию. Она отметила, что для выборов изготовили более 113,5 миллиона бюллетений, их доставили в 89 субъектов. Кроме того, указала чиновница, для голосования россияне подали через механизм "Мобильный избиратель" свыше пяти миллионов заявок, из них более 47 тысяч на участки за рубежом, на дистанционное электронное голосование – более четырех миллионов. Памфилова подчеркнула, что ЦИК передала данные об избирателях за границей в Министерство иностранных дел.При этом председатель Центральной избирательной комиссии подчеркнула, что в западных государствах идет беспрецедентное нарушение избирательных прав граждан России. Она также указала, что ряд организаций на Западе говорил "о свержении власти в стране", отметив, что в России, в отличие от Европы и США, выборы прямые и демократичные. Помимо этого, Памфилова предупредила, что релоканты готовят провокации на выборах. По ее словам, излюбленной тактикой тих людей являются попытки "утопить" членов избирательных комиссий в бюрократическом омуте. Чиновница подчеркнула, что ЦИК осведомлен о возможности провокаций.
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россия, выборы президента рф, элла памфилова
Выборы президента России, РОССИЯ, Выборы президента РФ, Элла Памфилова
Памфилова назвала явку среди тех, кто голосовал дистанционно
Памфилова: 90% избирателей, подавших заявку на онлайн-голосование, сделали это
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Почти десять миллионов избирателей смогли проголосовать на том избирательном участке, который был удобен им, а не по месту постоянного проживания, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Почти 10 миллионов избирателей смогли проголосовать (на выборах президента РФ) не на своем участке по месту постоянного проживания, а там, где находились в это время, там, где им было удобно. Из тех, кто подал эти заявления, 90% воспользовались им", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.
Кроме того, она отметила, что порядка двух миллионов 600 тысяч избирателей воспользовались досрочным голосованием на выборах президента России. Что же касается ДЭГ и голосования через "мобильный избиратель", то, по ее словам, 90% подавших заявку избирателей воспользовались этими возможностями.
Памфилова подчеркнула, что только на ДЭГ, включая Москву, проголосовало свыше восьми миллионов избирателей.
Россия на выборах выступила "единым фронтом", пишут западные СМИ
14 марта глава Центризбиркома Элла Памфилова традиционно выступила с докладом о ходе подготовки к основному голосованию. Она отметила, что для выборов изготовили более 113,5 миллиона бюллетений, их доставили в 89 субъектов. Кроме того, указала чиновница, для голосования россияне подали через механизм "Мобильный избиратель" свыше пяти миллионов заявок, из них более 47 тысяч на участки за рубежом, на дистанционное электронное голосование – более четырех миллионов. Памфилова подчеркнула, что ЦИК передала данные об избирателях за границей в Министерство иностранных дел.
При этом председатель Центральной избирательной комиссии подчеркнула, что в западных государствах идет беспрецедентное нарушение избирательных прав граждан России. Она также указала, что ряд организаций на Западе говорил "о свержении власти в стране", отметив, что в России, в отличие от Европы и США, выборы прямые и демократичные. Помимо этого, Памфилова предупредила, что релоканты готовят провокации на выборах. По ее словам, излюбленной тактикой тих людей являются попытки "утопить" членов избирательных комиссий в бюрократическом омуте. Чиновница подчеркнула, что ЦИК осведомлен о возможности провокаций.