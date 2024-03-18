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Россия сократила импорт нефтепродуктов в Бразилию до минимума с 2023 года - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Россия сократила импорт нефтепродуктов в Бразилию до минимума с 2023 года
Россия сократила импорт нефтепродуктов в Бразилию до минимума с 2023 года - 18.03.2024, ПРАЙМ
Россия сократила импорт нефтепродуктов в Бразилию до минимума с 2023 года
Россия в феврале резко сократила поставки нефтепродуктов в Бразилию до минимальных с лета 2023 года 364,5 миллиона долларов, также этот экспорт в страну... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T12:13+0300
2024-03-18T12:13+0300
энергетика
россия
бразилия
нефтепродукты
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале резко сократила поставки нефтепродуктов в Бразилию до минимальных с лета 2023 года 364,5 миллиона долларов, также этот экспорт в страну уменьшили США, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы. Так, Россия в феврале поставила в Бразилию нефтепродуктов на 364,5 миллиона долларов, что на четверть меньше показателя месяцем ранее и является наименьшим уровнем с июля 2023 года. Основную роль в сокращении играет падение поставок дизельного топлива - на 28%, до 342 миллионов долларов. Несмотря на это, страна осталась главным поставщиком нефтепродуктов в Бразилию в феврале. Сокращение поставок из России произошло в преддверии увеличения норматива продажи дизельного топлива на биржевых торгах: с 1 марта минимальные объемы продажи выросли до 16% с 12,5%. США, занимающие второе место, сократили продажи Бразилии нефтепродуктов в 2,3 раза в месячном выражении, до 215,2 миллиона долларов - главным образом просели поставки дизельного топлива (почти втрое, до 50 миллионов долларов) и нафты для нефтехимической промышленности (снижение в 2,7 раза, до 76 миллионов долларов). Замену дизельному топливу Бразилия нашла в ОАЭ - Эмираты после двухмесячного перерыва поставили в латиноамериканскую страну топлива на 168,4 миллиона долларов. Это стало крупнейшей поставкой за год. Выпавшие американские поставки нафты Бразилия заменила покупками у Алжира - страна приобрела там сырья на 57 миллионов долларов, что стало максимумом с декабря 2022 года.
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россия, бразилия, нефтепродукты
Энергетика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, нефтепродукты
12:13 18.03.2024
 
Россия сократила импорт нефтепродуктов в Бразилию до минимума с 2023 года

Россия сократила поставки нефтепродуктов в Бразилию до минимума с лета 2023 года

Трубопровод нефть нефтепродукты
Трубопровод нефть нефтепродукты
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале резко сократила поставки нефтепродуктов в Бразилию до минимальных с лета 2023 года 364,5 миллиона долларов, также этот экспорт в страну уменьшили США, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы.
Так, Россия в феврале поставила в Бразилию нефтепродуктов на 364,5 миллиона долларов, что на четверть меньше показателя месяцем ранее и является наименьшим уровнем с июля 2023 года. Основную роль в сокращении играет падение поставок дизельного топлива - на 28%, до 342 миллионов долларов. Несмотря на это, страна осталась главным поставщиком нефтепродуктов в Бразилию в феврале.
Сокращение поставок из России произошло в преддверии увеличения норматива продажи дизельного топлива на биржевых торгах: с 1 марта минимальные объемы продажи выросли до 16% с 12,5%.
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США, занимающие второе место, сократили продажи Бразилии нефтепродуктов в 2,3 раза в месячном выражении, до 215,2 миллиона долларов - главным образом просели поставки дизельного топлива (почти втрое, до 50 миллионов долларов) и нафты для нефтехимической промышленности (снижение в 2,7 раза, до 76 миллионов долларов).
Замену дизельному топливу Бразилия нашла в ОАЭ - Эмираты после двухмесячного перерыва поставили в латиноамериканскую страну топлива на 168,4 миллиона долларов. Это стало крупнейшей поставкой за год.
Выпавшие американские поставки нафты Бразилия заменила покупками у Алжира - страна приобрела там сырья на 57 миллионов долларов, что стало максимумом с декабря 2022 года.
 
ЭнергетикаРОССИЯБРАЗИЛИЯнефтепродукты
 
 
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