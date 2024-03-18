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Российские ГК "Аквариус" и Nemifist начнут вместе производить компьютеры

Российские ГК "Аквариус" и Nemifist начнут вместе производить компьютеры - 18.03.2024, ПРАЙМ

Российские ГК "Аквариус" и Nemifist начнут вместе производить компьютеры

Отечественный IT-производитель "Аквариус" и производитель компьютеров Nemifist объявили о совместном выпуске шести моделей ПК - по три версии разного уровня для | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T12:16+0300

2024-03-18T12:16+0300

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россия

компьютеры

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Отечественный IT-производитель "Аквариус" и производитель компьютеров Nemifist объявили о совместном выпуске шести моделей ПК - по три версии разного уровня для игровых и рабочих целей, сообщили РИА Новости в ГК "Аквариус". "ГК "Аквариус" и ... компания Nemifist объявили о подписании соглашения о технологическом партнерстве. Цель - совместное развитие следующих продуктовых направлений: производство игровых компьютеров, ⁠высокопроизводительных рабочих и графических станций", - говорится в сообщении. Один из инвесторов Nemifist, слова которого приводятся в сообщении, рассказал, что "партнерство ... позволит вывести в более широкое производство линейку из шести позиций компьютеров - по три версии разного уровня для игровых и рабочих целей (минимальная, средняя и максимальная комплектации)". В "Аквариусе" добавили, что спрос на компьютеры для гейминга растет последние несколько лет, а сотрудничество позволит нарастить объем производства компьютеров для игр и работы до 10 раз. Отмечается, что новые устройства будут производиться на собственных производственных мощностях "Аквариуса" в Шуе (Ивановская область) и Твери. В свою очередь Nemifist предоставит для этого технологии и разработки. В декабре "Аквариус" сообщил агентству о запуске производства улучшенных отечественных ноутбуков: устройство оснащено энергоэффективным процессором с частотой до 5 гигагерц, поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, а запаса аккумулятора хватает до 13 часов автономной работы.

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россия, компьютеры