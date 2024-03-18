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Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными
Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными - 18.03.2024, ПРАЙМ
Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными
Порядка 709 избирательных бюллетеней в восьми российских регионах были признаны недействительными, рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T12:23+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Порядка 709 избирательных бюллетеней в восьми российских регионах были признаны недействительными, рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова."По информации, полученной от избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, на текущий момент в восьми субъектах Российской Федерации - я их сейчас перечислю: Республика Коми, Хабаровский край, Новосибирская, Самарская, Свердловская области, города Москва, Санкт-Петербург и Севастополь - на 11 избирательных участках недействительными признаны 709 избирательных бюллетеней", - сказала она на брифинге в ЦИК.Памфилова отметила, что бюллетени быи признаны недействительными по нескольким причинам: нарушение порядка голосования, выдача бюллетеней для голосования за другого избирателя, превышение числа избирательных бюллетеней, извлеченных из сейф-пакета над числом бюллетеней, указанных в акте, превышение числа бюллетеней, извлеченных из основного ящика для голосования, некорректное запечатывание сейф-пакета, отсутствие на нем индикаторной ленты, отсутствие печати участковой избирательной комиссии на бюллетени.Кроме того, по словам главы ЦИК, всего с избирательных участков по решению судов были удалены два наблюдателя из 400 тысяч в двух субъектах России: в Краснодарском крае и в Амурской области.
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12:23 18.03.2024 (обновлено: 12:24 18.03.2024)
 
Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными

Памфилова: 709 бюллетеней в восьми российских регионах признали недействительными

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Порядка 709 избирательных бюллетеней в восьми российских регионах были признаны недействительными, рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"По информации, полученной от избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, на текущий момент в восьми субъектах Российской Федерации - я их сейчас перечислю: Республика Коми, Хабаровский край, Новосибирская, Самарская, Свердловская области, города Москва, Санкт-Петербург и Севастополь - на 11 избирательных участках недействительными признаны 709 избирательных бюллетеней", - сказала она на брифинге в ЦИК.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
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Памфилова отметила, что бюллетени быи признаны недействительными по нескольким причинам: нарушение порядка голосования, выдача бюллетеней для голосования за другого избирателя, превышение числа избирательных бюллетеней, извлеченных из сейф-пакета над числом бюллетеней, указанных в акте, превышение числа бюллетеней, извлеченных из основного ящика для голосования, некорректное запечатывание сейф-пакета, отсутствие на нем индикаторной ленты, отсутствие печати участковой избирательной комиссии на бюллетени.
Кроме того, по словам главы ЦИК, всего с избирательных участков по решению судов были удалены два наблюдателя из 400 тысяч в двух субъектах России: в Краснодарском крае и в Амурской области.
 
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