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Си Цзиньпин направил Путину поздравление с победой на выборах
Си Цзиньпин направил Путину поздравление с победой на выборах - 18.03.2024, ПРАЙМ
Си Цзиньпин направил Путину поздравление с победой на выборах
Председатель КНР Си Цзиньпин 18 марта поздравил Владимира Путина с победой на президентстких выборах в России, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T12:39+0300
2024-03-18T12:39+0300
2024-03-18T12:40+0300
выборы президента россии
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ПЕКИН, 18 мар – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин 18 марта поздравил Владимира Путина с победой на президентстких выборах в России, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV)."Восемнадцатого марта председатель КНР Си Цзиньпин направил Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравил его с переизбранием на пост президента Российской Федерации", - говорится в материале телеканала.Как отметил лидер Китая, он уверен, что под руководством Путина Россия достигнет еще больших успехов в развитии. Предварительные результаты выборов в полной мере демонстрируют поддержку Путина россиянами. Си Цзиньпин отметил в своем поздравлении, что Китай придает огромное значение развитию отношений с Россией и готов поддерживать тесное взаимодействие с ней для содействия развитию стратегического партнерства двух стран.По последней информации ЦИК России, Владимир Путин набрал 87,3% голосов после обработки 99,72% избирательных протоколов.
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россия, китай
Выборы президента России, РОССИЯ, КИТАЙ
Си Цзиньпин направил Путину поздравление с победой на выборах
Си Цзиньпин направил Путину поздравление с переизбранием на пост президента России
ПЕКИН, 18 мар – ПРАЙМ.
Председатель КНР Си Цзиньпин 18 марта поздравил Владимира Путина с победой на президентстких выборах в России, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV
).
"Восемнадцатого марта председатель КНР Си Цзиньпин направил Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравил его с переизбранием на пост президента Российской Федерации", - говорится в материале телеканала.
Как отметил лидер Китая, он уверен, что под руководством Путина Россия достигнет еще больших успехов в развитии. Предварительные результаты выборов в полной мере демонстрируют поддержку Путина россиянами.
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Си Цзиньпин отметил в своем поздравлении, что Китай придает огромное значение развитию отношений с Россией и готов поддерживать тесное взаимодействие с ней для содействия развитию стратегического партнерства двух стран.
По последней информации ЦИК России, Владимир Путин набрал 87,3% голосов после обработки 99,72% избирательных протоколов.