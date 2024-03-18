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Главы шести стран СНГ поздравили Путина с победой на выборах
Главы шести стран СНГ поздравили Путина с победой на выборах - 18.03.2024, ПРАЙМ
Главы шести стран СНГ поздравили Путина с победой на выборах
Лидеры шести стран СНГ в своих поздравлениях Владимиру Путину отметили высокую поддержку кандидата в президенты гражданами, сообщили в пресс-службе Кремля. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T12:47+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Лидеры шести стран СНГ в своих поздравлениях Владимиру Путину отметили высокую поддержку кандидата в президенты гражданами, сообщили в пресс-службе Кремля."Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса во внутренней и внешней политике и высокую активность избирателей в ходе голосования, высказали пожелания дальнейших успехов в государственной деятельности", - говорится сообщении.Как отмечается, поздравления Путину направили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин также поздравил Путина с победой на выбора, добавив, что под его руководством Россия достигнет еще больших успехов в развитии.Кроме того, как передавал Telegram-канал "Пул Первого", президент Белоруссии Александр лукашенко позвонил Путину и лично поздравил его с победой. По его словам, выборы прошли организованно, показали хорошие результаты, несмотря на давление Запада. Кроме того, лукашенко назвал победу путина ошеломляющей. Содружество Независимых Государств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР. Была основана 8 декабря 1991 года.
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Выборы президента России, РОССИЯ, Выборы президента РФ, СНГ
Главы шести стран СНГ поздравили Путина с победой на выборах
Лидеры шести стран СНГ поздравили Путина с убедительной победой на выборах
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Лидеры шести стран СНГ в своих поздравлениях Владимиру Путину отметили высокую поддержку кандидата в президенты гражданами, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса во внутренней и внешней политике и высокую активность избирателей в ходе голосования, высказали пожелания дальнейших успехов в государственной деятельности", - говорится сообщении.
Как отмечается, поздравления Путину направили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Президент Ирана поздравил Путина с победой на выборах
Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин также поздравил Путина с победой на выбора, добавив, что под его руководством Россия достигнет еще больших успехов в развитии.
Кроме того, как передавал Telegram-канал "Пул Первого", президент Белоруссии Александр лукашенко позвонил Путину и лично поздравил его с победой. По его словам, выборы прошли организованно, показали хорошие результаты, несмотря на давление Запада. Кроме того, лукашенко назвал победу путина ошеломляющей.
Содружество Независимых Государств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР. Была основана 8 декабря 1991 года.