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"Опять не договорились". Правительству США обещают скорый шатдаун - 18.03.2024, ПРАЙМ
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"Опять не договорились". Правительству США обещают скорый шатдаун
"Опять не договорились". Правительству США обещают скорый шатдаун - 18.03.2024, ПРАЙМ
"Опять не договорились". Правительству США обещают скорый шатдаун
Спор о защите американо-мексиканской границы, которую увязывают с финансированием Украины, угрожает вызвать уже в ближайшую субботу приостановку работы огромных | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T12:48+0300
2024-03-18T12:48+0300
политика
сша
конгресс сша
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Спор о защите американо-мексиканской границы, которую увязывают с финансированием Украины, угрожает вызвать уже в ближайшую субботу приостановку работы огромных частей федерального правительства Соединенных Штатов. Риск шатдауна возрос после того, как Конгресс и Белый дом снова не смогли договориться по закону о долгосрочных расходах, рассказывается в публикации The Washington Post.Как отмечается, длительный шатдаун может вызвать эффект домино для правительства и экономики США. Например, почти полтора миллиона американских военных, находящихся на действительной службе, могут остаться без заработной платы.Еще в пятницу, как отмечают авторы статьи, конгресс был близок к соглашению, но разногласия в вопросе иммиграции, из-за которых уже не единожды срывалось принятие закона о долгосрочных расходах и стали ключевым моментом разлома между демократами и республиканцами, снова завели переговоры в тупик."Спор сторон о защите американо-мексиканской границы также усложняют другие вопросы финансирования. Джо Байден, лидер демократов в сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей Майк Джонсон все еще не могут договориться о расходах на поддержку Украины", - подчеркивает издание.В заключение авторы материала напоминают, что ранее двухпартийная группа сенаторов представила предложение о повышении безопасности на границе в обмен на десятки миллиардов долларов экстренной помощи, часть из которых предназначалась Киеву. Однако республиканцы отвергли идею по настоянию экс-главы государства Дональда Трампа.
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сша, конгресс сша, шатдаун
Политика, США, Конгресс США, шатдаун
12:48 18.03.2024
 
"Опять не договорились". Правительству США обещают скорый шатдаун

WP: затянувшийся спор в Конгрессе США грозит шатдауном правительства

© fotolia.com / ETIEN" Капитолий
 Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© fotolia.com / ETIEN
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Спор о защите американо-мексиканской границы, которую увязывают с финансированием Украины, угрожает вызвать уже в ближайшую субботу приостановку работы огромных частей федерального правительства Соединенных Штатов. Риск шатдауна возрос после того, как Конгресс и Белый дом снова не смогли договориться по закону о долгосрочных расходах, рассказывается в публикации The Washington Post.
Как отмечается, длительный шатдаун может вызвать эффект домино для правительства и экономики США. Например, почти полтора миллиона американских военных, находящихся на действительной службе, могут остаться без заработной платы.
Еще в пятницу, как отмечают авторы статьи, конгресс был близок к соглашению, но разногласия в вопросе иммиграции, из-за которых уже не единожды срывалось принятие закона о долгосрочных расходах и стали ключевым моментом разлома между демократами и республиканцами, снова завели переговоры в тупик.
"Спор сторон о защите американо-мексиканской границы также усложняют другие вопросы финансирования. Джо Байден, лидер демократов в сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей Майк Джонсон все еще не могут договориться о расходах на поддержку Украины", - подчеркивает издание.
Майк Джонсон - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
В Конгрессе США началась война за Украину, сообщает Washington Times
10 марта, 06:35
В заключение авторы материала напоминают, что ранее двухпартийная группа сенаторов представила предложение о повышении безопасности на границе в обмен на десятки миллиардов долларов экстренной помощи, часть из которых предназначалась Киеву. Однако республиканцы отвергли идею по настоянию экс-главы государства Дональда Трампа.
 
ПолитикаСШАКонгресс СШАшатдаун
 
 
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