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Харитонов поздравил Путина с победой на выборах - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Харитонов поздравил Путина с победой на выборах
Харитонов поздравил Путина с победой на выборах - 18.03.2024, ПРАЙМ
Харитонов поздравил Путина с победой на выборах
Кандидат в президенты России от фракции КПРФ, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов поздравил Владимира Путина с... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T13:05+0300
2024-03-18T13:06+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Кандидат в президенты России от фракции КПРФ, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента страны."Владимир Владимирович, я поздравляю вас, прекрасно понимаю какую ответственность избиратели сегодня наложили на вас", - сказал он на пресс-конференции.Депутат также уточнил, что у КПРФ достойный результат на выборах президента. По его словам, его поддержка, как кандидата, осталась, так как ниже второго места КПРФ не опускается.Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин также поздравил Путина с победой на выбора, добавив, что под его руководством Россия достигнет еще больших успехов в развитии. Кроме того, Путин уже получил поздравления от шести лидеров стран СНГ.
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россия, выборы президента рф
Выборы президента России, РОССИЯ, Выборы президента РФ
13:05 18.03.2024 (обновлено: 13:06 18.03.2024)
 
Харитонов поздравил Путина с победой на выборах

Харитонов поздравил Путина после выборов, признавая его ответственность перед избирателями

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Кандидат в президенты России от фракции КПРФ, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента страны.
"Владимир Владимирович, я поздравляю вас, прекрасно понимаю какую ответственность избиратели сегодня наложили на вас", - сказал он на пресс-конференции.
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах президента
12:10
Депутат также уточнил, что у КПРФ достойный результат на выборах президента. По его словам, его поддержка, как кандидата, осталась, так как ниже второго места КПРФ не опускается.
Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин также поздравил Путина с победой на выбора, добавив, что под его руководством Россия достигнет еще больших успехов в развитии. Кроме того, Путин уже получил поздравления от шести лидеров стран СНГ.
 
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