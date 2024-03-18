https://1prime.ru/20240318/846445433.html

Харитонов поздравил Путина с победой на выборах

Харитонов поздравил Путина с победой на выборах - 18.03.2024, ПРАЙМ

Харитонов поздравил Путина с победой на выборах

Кандидат в президенты России от фракции КПРФ, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов поздравил Владимира Путина с... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T13:05+0300

2024-03-18T13:05+0300

2024-03-18T13:06+0300

выборы президента россии

россия

выборы президента рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84277/19/842771961_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_be38f2c2c98611ffe9ced7a2afcb8033.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Кандидат в президенты России от фракции КПРФ, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента страны."Владимир Владимирович, я поздравляю вас, прекрасно понимаю какую ответственность избиратели сегодня наложили на вас", - сказал он на пресс-конференции.Депутат также уточнил, что у КПРФ достойный результат на выборах президента. По его словам, его поддержка, как кандидата, осталась, так как ниже второго места КПРФ не опускается.Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин также поздравил Путина с победой на выбора, добавив, что под его руководством Россия достигнет еще больших успехов в развитии. Кроме того, Путин уже получил поздравления от шести лидеров стран СНГ.

https://1prime.ru/20240318/lukashenko-846442498.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, выборы президента рф