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Счетная палата раскрыла сумму выявленных недостатков в 2023 году
Счетная палата раскрыла сумму выявленных недостатков в 2023 году - 18.03.2024, ПРАЙМ
Счетная палата раскрыла сумму выявленных недостатков в 2023 году
Счетная палата РФ по итогам проверок в 2023 году выявила 4849 нарушений и недостатков на 2,11 триллиона рублей, говорится в отчете о работе контрольного... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T13:10+0300
2024-03-18T13:10+0300
2024-03-18T13:10+0300
россия
счетная палата россии
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Счетная палата РФ по итогам проверок в 2023 году выявила 4849 нарушений и недостатков на 2,11 триллиона рублей, говорится в отчете о работе контрольного ведомства в прошлом году. "По результатам контрольных мероприятий Счетной палатой в 2023 году выявлено 4849 нарушений и недостатков на общую сумму 2110,0 миллиарда рублей", - говорится в документе. Это на 1,224 триллиона рублей больше, чем в 2022 году, - тогда было выявлено 4447 нарушений на общую сумму 885,6 миллиарда рублей. Как отмечают аудиторы, наибольшая доля нарушений, имеющая денежное выражение, приходится на нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, а также бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности - 627 фактов нарушений на общую сумму 1,565 триллиона рублей (74,2%). Основную долю из них составляют нарушения в части финансовой отчетности (1,378 триллиона рублей). "По результатам контрольных мероприятий главными администраторами средств федерального бюджета были внесены соответствующие корректировки в бюджетную отчетность", - подчеркивается в документе. Значительное внимание в 2023 году уделялось аудиту формирования и исполнения бюджета, говорится в отчете. По итогам проверок было выявлено 1719 фактов нарушений. Нарушения по исполнению бюджета составили 235,3 миллиарда рублей (11,2%), среди которых на первом месте находятся нарушения в части предоставления и использования субсидий юридическими лицами (149,5 миллиарда рублей). Второй значимый блок нарушений связан с осуществлением госзакупок. По итогам 2023 года в этой сфере Счетная палата выявила 772 факта нарушений на общую сумму около 176,3 миллиарда рублей (8,4 %), указывается в отчете. Контрольное ведомство выявило нарушения в том числе и при реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) – в этой области установлено 67 факта нарушений на сумму 29,9 миллиарда рублей (1,4 %). Как и в предыдущие годы, Счетная палата зафиксировала нарушения в части предоставления и использования межбюджетных трансфертов, в 2023 году ведомство выявило нарушения на сумму 1,6 миллиарда рублей. "В прошлом году Счетной палатой был обеспечен наибольший за последние 10 лет возврат средств в бюджет в ходе и по итогам контрольных мероприятий - более 26 миллиардов рублей", - отмечает и.о. председателя ведомства Галина Изотова, слова которой приводятся в отчете. Рост объема нарушений связан, в частности, со значительным увеличением расходов бюджета, указывает Изотова.
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РОССИЯ, Счетная палата России
Счетная палата раскрыла сумму выявленных недостатков в 2023 году
Счетная палата РФ выявила в 2023 году нарушения и недостатки на 2,11 триллиона рублей
МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Счетная палата РФ по итогам проверок в 2023 году выявила 4849 нарушений и недостатков на 2,11 триллиона рублей, говорится в отчете о работе контрольного ведомства в прошлом году.
"По результатам контрольных мероприятий Счетной палатой в 2023 году выявлено 4849 нарушений и недостатков на общую сумму 2110,0 миллиарда рублей", - говорится в документе.
Это на 1,224 триллиона рублей больше, чем в 2022 году, - тогда было выявлено 4447 нарушений на общую сумму 885,6 миллиарда рублей. Как отмечают аудиторы, наибольшая доля нарушений, имеющая денежное выражение, приходится на нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, а также бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности - 627 фактов нарушений на общую сумму 1,565 триллиона рублей (74,2%). Основную долю из них составляют нарушения в части финансовой отчетности (1,378 триллиона рублей).
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"По результатам контрольных мероприятий главными администраторами средств федерального бюджета были внесены соответствующие корректировки в бюджетную отчетность", - подчеркивается в документе.
Значительное внимание в 2023 году уделялось аудиту формирования и исполнения бюджета, говорится в отчете. По итогам проверок было выявлено 1719 фактов нарушений. Нарушения по исполнению бюджета составили 235,3 миллиарда рублей (11,2%), среди которых на первом месте находятся нарушения в части предоставления и использования субсидий юридическими лицами (149,5 миллиарда рублей).
Второй значимый блок нарушений связан с осуществлением госзакупок. По итогам 2023 года в этой сфере Счетная палата выявила 772 факта нарушений на общую сумму около 176,3 миллиарда рублей (8,4 %), указывается в отчете. Контрольное ведомство выявило нарушения в том числе и при реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) – в этой области установлено 67 факта нарушений на сумму 29,9 миллиарда рублей (1,4 %). Как и в предыдущие годы, Счетная палата зафиксировала нарушения в части предоставления и использования межбюджетных трансфертов, в 2023 году ведомство выявило нарушения на сумму 1,6 миллиарда рублей.
"В прошлом году Счетной палатой был обеспечен наибольший за последние 10 лет возврат средств в бюджет в ходе и по итогам контрольных мероприятий - более 26 миллиардов рублей", - отмечает и.о. председателя ведомства Галина Изотова, слова которой приводятся в отчете. Рост объема нарушений связан, в частности, со значительным увеличением расходов бюджета, указывает Изотова.