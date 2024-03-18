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Whoosh запустит новую модель электросамокатов в российских городах
Whoosh запустит новую модель электросамокатов в российских городах - 18.03.2024, ПРАЙМ
Whoosh запустит новую модель электросамокатов в российских городах
Кикшеринговый сервис Whoosh запускает новую модель электросамокатов в российских городах с началом сезона катания - с обновленным дизайном, улучшенной... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T13:16+0300
2024-03-18T13:16+0300
2024-03-18T13:16+0300
россия
whoosh
электросамокаты
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Кикшеринговый сервис Whoosh запускает новую модель электросамокатов в российских городах с началом сезона катания - с обновленным дизайном, улучшенной конструктивной частью и электроникой, первые устройства уже появились в Санкт-Петербурге, где сегодня открылся новый сезон-2024, сообщила компания. "С началом сезона 2024 Whoosh выводит на улицы городов обновленную версию своего самоката. Его дизайн выглядит по-новому - свежее цветовое решение и стиль брендирования, улучшена конструктивная часть и электроника. Так сервис делает самокаты комфортней для поездок и органичней для городской среды. Первые такие самокаты появились в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении Whoosh. В Петербурге сегодня уже открылся сезон катания на самокатах Whoosh, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе. В начале сезона обновленная модель самоката появится и в Москве, а дальше ее будут поэтапно распространять на другие российские регионы, добавили там. Платформа самоката стала серебристой, а подножка, звонок и курок газа выделены ярким цветом, рассказали в компании. Инженеры усилили главные нагрузочные узлы - раму и вилку, а также герметичность мотор-колес. Для пользователей управление самоката стало более комфортным и безопасным, потому что новая прошивка сделала отклик на нажатие кнопки газа мягче. В компании добавили, что на самокатах, которые будут ездить по улицам Москвы, разместятся большие индивидуальные номера - с их помощью будет удобнее фиксировать нарушение с помощью камер. Эти номера будет так же легко распознать, как и номера у автомобилей. "Этой моделью компания обновляет свой парк в текущем году. Весь парк, работавший в сервисе в предыдущие годы, прошел процесс глубокого обновления на уникальных производственных мощностях сервиса и вернется к работе, восстановленный до состояния "новый", - добавляется в сообщении. Кроме этого, в ближайшие месяцы компания выпустит обновленную версию шлемов для самокатов.
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россия, whoosh, электросамокаты
РОССИЯ, Whoosh, Электросамокаты
Whoosh запустит новую модель электросамокатов в российских городах
Whoosh с началом сезона запустит новую модель электросамокатов в российских городах
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Кикшеринговый сервис Whoosh запускает новую модель электросамокатов в российских городах с началом сезона катания - с обновленным дизайном, улучшенной конструктивной частью и электроникой, первые устройства уже появились в Санкт-Петербурге, где сегодня открылся новый сезон-2024, сообщила компания.
"С началом сезона 2024 Whoosh выводит на улицы городов обновленную версию своего самоката. Его дизайн выглядит по-новому - свежее цветовое решение и стиль брендирования, улучшена конструктивная часть и электроника. Так сервис делает самокаты комфортней для поездок и органичней для городской среды. Первые такие самокаты появились в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении Whoosh.
В Петербурге сегодня уже открылся сезон катания на самокатах Whoosh, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе. В начале сезона обновленная модель самоката появится и в Москве, а дальше ее будут поэтапно распространять на другие российские регионы, добавили там.
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Платформа самоката стала серебристой, а подножка, звонок и курок газа выделены ярким цветом, рассказали в компании. Инженеры усилили главные нагрузочные узлы - раму и вилку, а также герметичность мотор-колес. Для пользователей управление самоката стало более комфортным и безопасным, потому что новая прошивка сделала отклик на нажатие кнопки газа мягче.
В компании добавили, что на самокатах, которые будут ездить по улицам Москвы, разместятся большие индивидуальные номера - с их помощью будет удобнее фиксировать нарушение с помощью камер. Эти номера будет так же легко распознать, как и номера у автомобилей.
"Этой моделью компания обновляет свой парк в текущем году. Весь парк, работавший в сервисе в предыдущие годы, прошел процесс глубокого обновления на уникальных производственных мощностях сервиса и вернется к работе, восстановленный до состояния "новый", - добавляется в сообщении. Кроме этого, в ближайшие месяцы компания выпустит обновленную версию шлемов для самокатов.