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Памфилова рассказала, когда будут объявлены результаты выборов в России

Памфилова рассказала, когда будут объявлены результаты выборов в России - 18.03.2024, ПРАЙМ

Памфилова рассказала, когда будут объявлены результаты выборов в России

Председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала, что официальные итоги президентских выборов объявят в четверг 21 марта на заседании Центральной избирательной | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T13:36+0300

2024-03-18T13:36+0300

2024-03-18T13:37+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала, что официальные итоги президентских выборов объявят в четверг 21 марта на заседании Центральной избирательной комиссии."Мы результаты планируем объявить в четверг, 21 марта. У нас будет заседание Центральной избирательной комиссии в 11 часов. К этому времени нам должны из всех регионов, где были выборы за границей, доставить протоколы бумажные, мы должны все перепроверить", - сообщила Памфилова в эфире "Россия 1".Ранее глава ЦИК рассказала, что во время выборов недействительными были признаны порядка 709 избирательных бюллетеней в восьми российских регионах. Кроме того, два наблюдателя из 400 тысяч были удалены с избирательных участков по решению суда.

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россия, выборы президента рф, цик