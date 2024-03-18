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Памфилова рассказала, когда будут объявлены результаты выборов в России - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Памфилова рассказала, когда будут объявлены результаты выборов в России
Памфилова рассказала, когда будут объявлены результаты выборов в России - 18.03.2024, ПРАЙМ
Памфилова рассказала, когда будут объявлены результаты выборов в России
Председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала, что официальные итоги президентских выборов объявят в четверг 21 марта на заседании Центральной избирательной | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T13:36+0300
2024-03-18T13:37+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала, что официальные итоги президентских выборов объявят в четверг 21 марта на заседании Центральной избирательной комиссии."Мы результаты планируем объявить в четверг, 21 марта. У нас будет заседание Центральной избирательной комиссии в 11 часов. К этому времени нам должны из всех регионов, где были выборы за границей, доставить протоколы бумажные, мы должны все перепроверить", - сообщила Памфилова в эфире "Россия 1".Ранее глава ЦИК рассказала, что во время выборов недействительными были признаны порядка 709 избирательных бюллетеней в восьми российских регионах. Кроме того, два наблюдателя из 400 тысяч были удалены с избирательных участков по решению суда.
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Выборы президента России, РОССИЯ, Выборы президента РФ, ЦИК
13:36 18.03.2024 (обновлено: 13:37 18.03.2024)
 
Памфилова рассказала, когда будут объявлены результаты выборов в России

Памфилова: официальные результаты выборов президента РФ будут объявлены 21 марта

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала, что официальные итоги президентских выборов объявят в четверг 21 марта на заседании Центральной избирательной комиссии.
"Мы результаты планируем объявить в четверг, 21 марта. У нас будет заседание Центральной избирательной комиссии в 11 часов. К этому времени нам должны из всех регионов, где были выборы за границей, доставить протоколы бумажные, мы должны все перепроверить", - сообщила Памфилова в эфире "Россия 1".
Ранее глава ЦИК рассказала, что во время выборов недействительными были признаны порядка 709 избирательных бюллетеней в восьми российских регионах. Кроме того, два наблюдателя из 400 тысяч были удалены с избирательных участков по решению суда.
 
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