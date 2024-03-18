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В Нидерландах раскрыли причину высокой поддержки Путина россиянами
В Нидерландах раскрыли причину высокой поддержки Путина россиянами - 18.03.2024, ПРАЙМ
В Нидерландах раскрыли причину высокой поддержки Путина россиянами
Улучшение экономической ситуации в России стало причиной роста популярности президента страны Владимира Путина, считает нидерландский аналитик и эксперт по... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T14:00+0300
2024-03-18T14:00+0300
2024-03-18T14:00+0300
выборы президента россии
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ГААГА, 18 мар – ПРАЙМ. Улучшение экономической ситуации в России стало причиной роста популярности президента страны Владимира Путина, считает нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимеллер, комментируя итоги президентских выборов в РФ."Если вы посмотрите на результат (президентских выборов в РФ – ред.), интересно, что процент проголосовавших за Владимира Путина на этих выборах выше, чем был когда-либо. За эти годы он еще больше набрал популярность. Думаю, что люди в России видят, что положение дел, например, с трудоустройством и продовольствием, становится только лучше, кроме того, в стране улучшается ситуация с безопасностью. И это именно то, что происходит сейчас в России – ее экономика растет", - отметил аналитик.Он также добавил, что, вероятно, для многих людей, проживающих в таких больших странах как Россия, экономический фактор гораздо важнее, чем вопросы внешней политики, в том числе украинский конфликт. Кроме того, Нимеллер прокомментировал выборы в новых регионах России, отметив, что многие жители этих областей еще до начала спецоперации ощущали себя русскими и точно не хотели жить в НАТО- или ЕС-ориентированной стране.Ранее сообщалось, что по результатам обработки 99,83 процента протоколов Путин лидирует с 87,3 процента голосов.
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Выборы президента России, РОССИЯ, Выборы президента РФ
В Нидерландах раскрыли причину высокой поддержки Путина россиянами
Эксперт Нимеллер: популярность Путина выросла благодаря сильному росту экономики России
ГААГА, 18 мар – ПРАЙМ. Улучшение экономической ситуации в России стало причиной роста популярности президента страны Владимира Путина, считает нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимеллер, комментируя итоги президентских выборов в РФ.
"Если вы посмотрите на результат (президентских выборов в РФ – ред.), интересно, что процент проголосовавших за Владимира Путина на этих выборах выше, чем был когда-либо. За эти годы он еще больше набрал популярность. Думаю, что люди в России видят, что положение дел, например, с трудоустройством и продовольствием, становится только лучше, кроме того, в стране улучшается ситуация с безопасностью. И это именно то, что происходит сейчас в России – ее экономика растет", - отметил аналитик.
Путин лидирует на выборах с 87,3 процента голосов
Он также добавил, что, вероятно, для многих людей, проживающих в таких больших странах как Россия, экономический фактор гораздо важнее, чем вопросы внешней политики, в том числе украинский конфликт. Кроме того, Нимеллер прокомментировал выборы в новых регионах России, отметив, что многие жители этих областей еще до начала спецоперации ощущали себя русскими и точно не хотели жить в НАТО- или ЕС-ориентированной стране.
Ранее сообщалось, что по результатам обработки 99,83 процента протоколов Путин лидирует с 87,3 процента голосов.