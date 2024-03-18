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Избиратель в Керчи съел свой бюллетень - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Избиратель в Керчи съел свой бюллетень
Избиратель в Керчи съел свой бюллетень - 18.03.2024, ПРАЙМ
Избиратель в Керчи съел свой бюллетень
Один из избирателей на участке в Керчи порвал и съел свой бюллетень, рассказал глава избиркома Крыма Михаил Малышев. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T14:09+0300
2024-03-18T14:29+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — ПРАЙМ. Один из избирателей на участке в Керчи порвал и съел свой бюллетень, рассказал глава избиркома Крыма Михаил Малышев.По его словам, в данный момент органы проверяют молодого человека, который хотел засунуть в ящик для голосования "какую-то бумагу"."Выяснилось, что бюллетень был им испорчен, он его порвал… и, чтобы не оставить следов, скушал", - заявил председатель избиркома на заседании ведомства.Как отметил Малышев, 17 марта избиратель провел в кабинке для голосования порядка 5 минут, что вызвало подозрения членов избиркома. Как выяснилось позже, на своем бюллетене мужчина нарисовал "определенные знаки".В Крыму обработка всех 100 процентов протоколов завершилась примерно в 10 утра по московскому времени. Отмечается, что, в результате подсчета голосов, на выборах побеждал Владмимр Путин, за него проголосовали 93,6 процента избирателей. 2,08 процента крымчан отдали свой голос Николаю Харитонову, 1,3 процента - Леониду Слуцкому, а 1,94 процента - Владиславу Даванкову.
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14:09 18.03.2024 (обновлено: 14:29 18.03.2024)
 
Избиратель в Керчи съел свой бюллетень

Мужчина на избирательном участке в Керчи съел свой бюллетень

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВыборы
Выборы - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — ПРАЙМ. Один из избирателей на участке в Керчи порвал и съел свой бюллетень, рассказал глава избиркома Крыма Михаил Малышев.
По его словам, в данный момент органы проверяют молодого человека, который хотел засунуть в ящик для голосования "какую-то бумагу".
"Выяснилось, что бюллетень был им испорчен, он его порвал… и, чтобы не оставить следов, скушал", - заявил председатель избиркома на заседании ведомства.
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Как отметил Малышев, 17 марта избиратель провел в кабинке для голосования порядка 5 минут, что вызвало подозрения членов избиркома. Как выяснилось позже, на своем бюллетене мужчина нарисовал "определенные знаки".
В Крыму обработка всех 100 процентов протоколов завершилась примерно в 10 утра по московскому времени. Отмечается, что, в результате подсчета голосов, на выборах побеждал Владмимр Путин, за него проголосовали 93,6 процента избирателей. 2,08 процента крымчан отдали свой голос Николаю Харитонову, 1,3 процента - Леониду Слуцкому, а 1,94 процента - Владиславу Даванкову.
 
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