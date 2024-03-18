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Ни евро, ни доллар: чуда не будет - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Ни евро, ни доллар: чуда не будет
Ни евро, ни доллар: чуда не будет - 18.03.2024, ПРАЙМ
Ни евро, ни доллар: чуда не будет
ФРС США и ЕЦБ вроде бы уже готовы отказаться от жёсткой денежно-кредитной политики, но пока на словах. В настоящее время монетарную политику обоих регуляторов... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T14:37+0300
2024-03-18T15:16+0300
мнения аналитиков
курсы валют
юань
ецб
?1710764175
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. ФРС США и ЕЦБ вроде бы уже готовы отказаться от жёсткой денежно-кредитной политики, но пока на словах. В настоящее время монетарную политику обоих регуляторов можно назвать, скорее, нейтральной, чем всё ещё жёсткой, поскольку с конца прошлого года ЕЦБ и ФРС сохраняют процентные ставки без изменений.Именно такое решение ЕЦБ принял 7 марта, а комитет по открытым рынкам ФРС обнародует своё решение 20 марта, и с высокой вероятностью оно не преподнесёт сюрпризов – коридор процентных ставок в США останется прежним.Представители ЕЦБ постепенно готовят общественность к снижению процентных ставок летом, поскольку все понимают, что европейская экономика измучена рекордно высокими процентными ставками, и если в ближайшее время ставки не начнут снижаться, то европейской экономике угрожает рецессия.Германия уже находится в состоянии технической рецессии, в том числе, из-за высоких процентных ставок, но если ЕЦБ не начнёт смягчать монетарную политику, то проблемы могут возникнуть у всей зоны евро.Валютный рынок, тем не менее, пока не ожидает, что процентные ставки будут снижаться до лета. Евро в течение последнего месяца выглядел сильнее доллара. Курс евро к доллару вырос за месяц на 1,1% по отношению к доллару и поднялся выше 1,088 долл.Мы полагаем, что до конца марта евро будет колебаться в коридоре 1,07-1,1 долл. Евро в текущем году может оказаться более привлекательным, чем доллар, так как во второй половине года на курс доллара может влиять ход президентской избирательной кампании и возможны разные сюрпризы, но для россиян, по нашему мнению, лучше хранить деньги либо в рублях, либо, если необходимо хранить в одной из мировых резервных валют, то лучше юань.
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Гузель Проценко
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Гузель Проценко
https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
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мнения аналитиков, курсы валют, юань, ецб
Мнения аналитиков, Курсы валют, юань, ЕЦБ
14:37 18.03.2024 (обновлено: 15:16 18.03.2024)
 

Ни евро, ни доллар: чуда не будет

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Гузель Проценко, генеральный директор Альфа-Форекс.
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. ФРС США и ЕЦБ вроде бы уже готовы отказаться от жёсткой денежно-кредитной политики, но пока на словах. В настоящее время монетарную политику обоих регуляторов можно назвать, скорее, нейтральной, чем всё ещё жёсткой, поскольку с конца прошлого года ЕЦБ и ФРС сохраняют процентные ставки без изменений.
Именно такое решение ЕЦБ принял 7 марта, а комитет по открытым рынкам ФРС обнародует своё решение 20 марта, и с высокой вероятностью оно не преподнесёт сюрпризов – коридор процентных ставок в США останется прежним.
Представители ЕЦБ постепенно готовят общественность к снижению процентных ставок летом, поскольку все понимают, что европейская экономика измучена рекордно высокими процентными ставками, и если в ближайшее время ставки не начнут снижаться, то европейской экономике угрожает рецессия.
Германия уже находится в состоянии технической рецессии, в том числе, из-за высоких процентных ставок, но если ЕЦБ не начнёт смягчать монетарную политику, то проблемы могут возникнуть у всей зоны евро.
Валютный рынок, тем не менее, пока не ожидает, что процентные ставки будут снижаться до лета. Евро в течение последнего месяца выглядел сильнее доллара. Курс евро к доллару вырос за месяц на 1,1% по отношению к доллару и поднялся выше 1,088 долл.
Мы полагаем, что до конца марта евро будет колебаться в коридоре 1,07-1,1 долл. Евро в текущем году может оказаться более привлекательным, чем доллар, так как во второй половине года на курс доллара может влиять ход президентской избирательной кампании и возможны разные сюрпризы, но для россиян, по нашему мнению, лучше хранить деньги либо в рублях, либо, если необходимо хранить в одной из мировых резервных валют, то лучше юань.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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