Ни евро, ни доллар: чуда не будет - 18.03.2024, ПРАЙМ
Ни евро, ни доллар: чуда не будет
ФРС США и ЕЦБ вроде бы уже готовы отказаться от жёсткой денежно-кредитной политики, но пока на словах. В настоящее время монетарную политику обоих регуляторов... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T14:37+0300
2024-03-18T14:37+0300
2024-03-18T15:16+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. ФРС США и ЕЦБ вроде бы уже готовы отказаться от жёсткой денежно-кредитной политики, но пока на словах. В настоящее время монетарную политику обоих регуляторов можно назвать, скорее, нейтральной, чем всё ещё жёсткой, поскольку с конца прошлого года ЕЦБ и ФРС сохраняют процентные ставки без изменений.Именно такое решение ЕЦБ принял 7 марта, а комитет по открытым рынкам ФРС обнародует своё решение 20 марта, и с высокой вероятностью оно не преподнесёт сюрпризов – коридор процентных ставок в США останется прежним.Представители ЕЦБ постепенно готовят общественность к снижению процентных ставок летом, поскольку все понимают, что европейская экономика измучена рекордно высокими процентными ставками, и если в ближайшее время ставки не начнут снижаться, то европейской экономике угрожает рецессия.Германия уже находится в состоянии технической рецессии, в том числе, из-за высоких процентных ставок, но если ЕЦБ не начнёт смягчать монетарную политику, то проблемы могут возникнуть у всей зоны евро.Валютный рынок, тем не менее, пока не ожидает, что процентные ставки будут снижаться до лета. Евро в течение последнего месяца выглядел сильнее доллара. Курс евро к доллару вырос за месяц на 1,1% по отношению к доллару и поднялся выше 1,088 долл.Мы полагаем, что до конца марта евро будет колебаться в коридоре 1,07-1,1 долл. Евро в текущем году может оказаться более привлекательным, чем доллар, так как во второй половине года на курс доллара может влиять ход президентской избирательной кампании и возможны разные сюрпризы, но для россиян, по нашему мнению, лучше хранить деньги либо в рублях, либо, если необходимо хранить в одной из мировых резервных валют, то лучше юань.
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. ФРС США и ЕЦБ вроде бы уже готовы отказаться от жёсткой денежно-кредитной политики, но пока на словах. В настоящее время монетарную политику обоих регуляторов можно назвать, скорее, нейтральной, чем всё ещё жёсткой, поскольку с конца прошлого года ЕЦБ и ФРС сохраняют процентные ставки без изменений.
Именно такое решение ЕЦБ принял 7 марта, а комитет по открытым рынкам ФРС обнародует своё решение 20 марта, и с высокой вероятностью оно не преподнесёт сюрпризов – коридор процентных ставок в США останется прежним.
Представители ЕЦБ постепенно готовят общественность к снижению процентных ставок летом, поскольку все понимают, что европейская экономика измучена рекордно высокими процентными ставками, и если в ближайшее время ставки не начнут снижаться, то европейской экономике угрожает рецессия.
Германия уже находится в состоянии технической рецессии, в том числе, из-за высоких процентных ставок, но если ЕЦБ не начнёт смягчать монетарную политику, то проблемы могут возникнуть у всей зоны евро.
Валютный рынок, тем не менее, пока не ожидает, что процентные ставки будут снижаться до лета. Евро в течение последнего месяца выглядел сильнее доллара. Курс евро к доллару вырос за месяц на 1,1% по отношению к доллару и поднялся выше 1,088 долл.
Мы полагаем, что до конца марта евро будет колебаться в коридоре 1,07-1,1 долл. Евро в текущем году может оказаться более привлекательным, чем доллар, так как во второй половине года на курс доллара может влиять ход президентской избирательной кампании и возможны разные сюрпризы, но для россиян, по нашему мнению, лучше хранить деньги либо в рублях, либо, если необходимо хранить в одной из мировых резервных валют, то лучше юань.
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