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Абхазия закупила электроэнергию у России для ночного снабжения - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Абхазия закупила электроэнергию у России для ночного снабжения
Абхазия закупила электроэнергию у России для ночного снабжения - 18.03.2024, ПРАЙМ
Абхазия закупила электроэнергию у России для ночного снабжения
Абхазия закупила электроэнергию у России для обеспечения республики электричеством по ночам, так как социальный переток электроэнергии из РФ в Абхазию... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T15:21+0300
2024-03-18T15:22+0300
энергетика
абхазия
россия
энергетика рф
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СУХУМ, 18 марта – ПРАЙМ. Абхазия закупила электроэнергию у России для обеспечения республики электричеством по ночам, так как социальный переток электроэнергии из РФ в Абхазию закончился, сообщил РИА Новости пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия. "Социальный переток закончился и "Черноморэнерго" изыскала средства на покупку электричества у России, чтобы не оставлять население без света ночью", - сказал он. По словам Гагулии, днем республику питает ИнгурГЭС, но так как уровень воды в водохранилище еще не высок, то к существующему графику отключений добавляется еще один час. "Такой график будет действовать три дня, а затем, в зависимости от ситуации, его могут откорректировать, отменить или продлить", - сказал он. Переток электроэнергии из России в Абхазию осуществляется с 5 ноября 2023 года.
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абхазия, россия, энергетика рф
Энергетика, АБХАЗИЯ, РОССИЯ, энергетика РФ
15:21 18.03.2024 (обновлено: 15:22 18.03.2024)
 
Абхазия закупила электроэнергию у России для ночного снабжения

"Черноморэнерго": Абхазия закупила электроэнергию у России для ночного снабжения

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСухум. Абхазия
Сухум. Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СУХУМ, 18 марта – ПРАЙМ. Абхазия закупила электроэнергию у России для обеспечения республики электричеством по ночам, так как социальный переток электроэнергии из РФ в Абхазию закончился, сообщил РИА Новости пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия.
"Социальный переток закончился и "Черноморэнерго" изыскала средства на покупку электричества у России, чтобы не оставлять население без света ночью", - сказал он.
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По словам Гагулии, днем республику питает ИнгурГЭС, но так как уровень воды в водохранилище еще не высок, то к существующему графику отключений добавляется еще один час. "Такой график будет действовать три дня, а затем, в зависимости от ситуации, его могут откорректировать, отменить или продлить", - сказал он.
Переток электроэнергии из России в Абхазию осуществляется с 5 ноября 2023 года.
 
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