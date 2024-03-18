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Абхазия закупила электроэнергию у России для ночного снабжения

Абхазия закупила электроэнергию у России для ночного снабжения - 18.03.2024, ПРАЙМ

Абхазия закупила электроэнергию у России для ночного снабжения

Абхазия закупила электроэнергию у России для обеспечения республики электричеством по ночам, так как социальный переток электроэнергии из РФ в Абхазию... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T15:21+0300

2024-03-18T15:21+0300

2024-03-18T15:22+0300

энергетика

абхазия

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энергетика рф

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СУХУМ, 18 марта – ПРАЙМ. Абхазия закупила электроэнергию у России для обеспечения республики электричеством по ночам, так как социальный переток электроэнергии из РФ в Абхазию закончился, сообщил РИА Новости пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия. "Социальный переток закончился и "Черноморэнерго" изыскала средства на покупку электричества у России, чтобы не оставлять население без света ночью", - сказал он. По словам Гагулии, днем республику питает ИнгурГЭС, но так как уровень воды в водохранилище еще не высок, то к существующему графику отключений добавляется еще один час. "Такой график будет действовать три дня, а затем, в зависимости от ситуации, его могут откорректировать, отменить или продлить", - сказал он. Переток электроэнергии из России в Абхазию осуществляется с 5 ноября 2023 года.

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абхазия, россия, энергетика рф