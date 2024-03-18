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В России начали искать альтернативу бананам из Эквадора
В России начали искать альтернативу бананам из Эквадора - 18.03.2024, ПРАЙМ
В России начали искать альтернативу бананам из Эквадора
Несмотря на отмену Россельхознадзором претензий к производителям бананов из Эквадора, поставщики бананов в Россию вынуждены искать новые пути поставок, сообщает | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T09:40+0300
2024-03-18T09:40+0300
2024-03-18T10:11+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Несмотря на отмену Россельхознадзором претензий к производителям бананов из Эквадора, поставщики бананов в Россию вынуждены искать новые пути поставок, сообщает "Коммерсантъ".По данным издания, крупные ретейлеры обеспокоены нестабильной политической обстановкой в Эквадоре. В связи с этим, они вынуждены ввозить бананы из Индии, Коста-Рики, Колумбии, Бразилии. Так, крупные ретейлеры, такие как X5 Group (владелец магазинов "Пятерочка" и "Перекресток"), уже увеличивают импорт бананов из различных стран. X5 получила первую тестовую партию бананов из Индии и ожидает поставку из Коста-Рики. Планируется также импорт из Колумбии, Бразилии, Турции, Египта, а также возможные поставки из Вьетнама, Китая и Камеруна.Сертификация эквадорских бананов была временно приостановлена из-за обнаруженной мухи-горбатки. До этого президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил о планах передать США вооружение российского производства, которое затем может быть отправлено на Украину.После отмены планов передачи оружия из Эквадора в США, поставки были разрешены. Однако их возобновление не успокоило импортеров, так как в начале 2024 года в Эквадоре был объявлен режим "внутреннего вооруженного конфликта", связанный с восстанием преступных группировок в стране.В издании заключили, что процесс изменения текущих цепочек поставок и поиск замены Эквадору, который на протяжении долгого времени оставался ключевым поставщиком бананов в Россию, может занять несколько лет. Эксперты также отмечают, что изменения спровоцируют рост цен на этот вид продукции.
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РОССИЯ, ЭКВАДОР, бананы, Новости
В России начали искать альтернативу бананам из Эквадора
"Ъ": российские импортеры бананов ищут замену поставкам из Эквадора
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ.
Несмотря на отмену Россельхознадзором претензий к производителям бананов из Эквадора, поставщики бананов в Россию вынуждены искать новые пути поставок, сообщает
"Коммерсантъ".
По данным издания, крупные ретейлеры обеспокоены нестабильной политической обстановкой в Эквадоре. В связи с этим, они вынуждены ввозить бананы из Индии, Коста-Рики, Колумбии, Бразилии.
Так, крупные ретейлеры, такие как X5 Group (владелец магазинов "Пятерочка" и "Перекресток"), уже увеличивают импорт бананов из различных стран. X5 получила первую тестовую партию бананов из Индии и ожидает поставку из Коста-Рики. Планируется также импорт из Колумбии, Бразилии, Турции, Египта, а также возможные поставки из Вьетнама, Китая и Камеруна.
Сертификация эквадорских бананов была временно приостановлена из-за обнаруженной мухи-горбатки. До этого президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил о планах передать США вооружение российского производства, которое затем может быть отправлено на Украину.
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После отмены планов передачи оружия из Эквадора в США, поставки были разрешены. Однако их возобновление не успокоило импортеров, так как в начале 2024 года в Эквадоре был объявлен режим "внутреннего вооруженного конфликта", связанный с восстанием преступных группировок в стране.
В издании заключили, что процесс изменения текущих цепочек поставок и поиск замены Эквадору, который на протяжении долгого времени оставался ключевым поставщиком бананов в Россию, может занять несколько лет. Эксперты также отмечают, что изменения спровоцируют рост цен на этот вид продукции.