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Politico считает, что КНР устроит бойкот переговорам по Украине без России - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Politico считает, что КНР устроит бойкот переговорам по Украине без России
Politico считает, что КНР устроит бойкот переговорам по Украине без России - 18.03.2024, ПРАЙМ
Politico считает, что КНР устроит бойкот переговорам по Украине без России
Китай может протестовать против будущих мирных переговоров по Украины без участия России, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T20:18+0300
2024-03-18T20:18+0300
политика
китай
"формула мира"
россия
швейцария
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Китай может протестовать против будущих мирных переговоров по Украины без участия России, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников.Ранее издание South China Morning Post сообщало, что Китай и Швейцария настаивают на том, чтобы Россию пригласили на мирный саммит по Украине в Швейцарии, который без Москвы станет похожим на "потёмкинскую деревню"."Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, потенциально, в Швейцарии - или Пекин будет бойкотировать такие встречи", — указывается в публикации. По словам чиновников, это же сообщение было четче передано в ходе недавнего европейского турне спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский попросил главу Швейцарии организовать мирный саммит по Украине. По словам руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявлял, что Россия будет приглашена, но подозревает, что Россия не приедет все равно.Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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китай
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китай, "формула мира", россия, швейцария
Политика, КИТАЙ, "формула мира", РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ
20:18 18.03.2024
 
Politico считает, что КНР устроит бойкот переговорам по Украине без России

Politico: Китай может бойкотировать переговоры по Украине, если на них не будет России

© fotolia.com / Stripped Pixel%Флаг КНР
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© fotolia.com / Stripped Pixel
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Китай может протестовать против будущих мирных переговоров по Украины без участия России, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников.
Ранее издание South China Morning Post сообщало, что Китай и Швейцария настаивают на том, чтобы Россию пригласили на мирный саммит по Украине в Швейцарии, который без Москвы станет похожим на "потёмкинскую деревню".
"Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, потенциально, в Швейцарии - или Пекин будет бойкотировать такие встречи", — указывается в публикации.
По словам чиновников, это же сообщение было четче передано в ходе недавнего европейского турне спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский попросил главу Швейцарии организовать мирный саммит по Украине. По словам руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявлял, что Россия будет приглашена, но подозревает, что Россия не приедет все равно.
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Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева.
Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
 
ПолитикаКИТАЙ"формула мира"РОССИЯШВЕЙЦАРИЯ
 
 
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