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Кабмин внес в ГД проект о снижении налоговой нагрузки на граждан и бизнес

Кабмин внес в ГД проект о снижении налоговой нагрузки на граждан и бизнес - 18.03.2024, ПРАЙМ

Кабмин внес в ГД проект о снижении налоговой нагрузки на граждан и бизнес

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на сокращение регуляторной и налоговой нагрузки на граждан и бизнес, следует из базы данных... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T10:55+0300

2024-03-18T10:55+0300

2024-03-18T10:55+0300

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на сокращение регуляторной и налоговой нагрузки на граждан и бизнес, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ вносит в Налоговый кодекс изменения, включающие как меры донастройки налоговой политики в части администрирования, социальной направленности, так и положения, направленные на поддержку российских компаний. Среди мер налогового администрирования - предоставление возможности физлицам, не являющимся ИП, в налоговых декларациях, заявлениях и других документах, направляемых в налоговые органы, указывать вместо ИНН или персональных данных свой номер записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ. А из состава единого налогового платежа исключаются суммы страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей гражданских воздушных судов, работников организаций угольной промышленности. Кроме того, предусмотрено обеспечение централизованной передачи сведений о многодетных семьях в ФНС России, что позволит членам таких семей получать налоговые льготы по имущественным налогам в беззаявительном порядке. По НДФЛ можно будет уменьшить выплаты налога на проценты по банковским вкладам, открытым более чем на год. Необлагаемый лимит по таким доходам станет учитываться за каждый год, а не только в конце срока, пояснял в минувшую пятницу на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин. Среди предложений, направленных на поддержку бизнеса, он назвал отмену подачи "нулевой" упрощенной отчетности, если деятельность компанией не велась. Законопроект также снижает требования для перехода компаний к налоговому мониторингу: к размеру оборота и активов с 1 миллиарда до 800 миллионов рублей; по уплаченным налогам – со 100 миллионов до 80 миллионов рублей. Это позволит расширить круг компаний, которые могут перейти на налоговый мониторинг, чтобы "застраховать себя от дополнительных проверок, риска ошибок и доначислений", отмечал Мишустин. Эти и другие меры призваны поддержать граждан и предприятия, резюмировал он. Законопроектом также устанавливается возможность применения коэффициента Крента при исчислении НДПИ в отношении концентратов и других полупродуктов, содержащих платину и металлы платиновой группы.

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