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В России захотели признать чипы из соседней страны отечественными
В России захотели признать чипы из соседней страны отечественными - 18.03.2024, ПРАЙМ
В России захотели признать чипы из соседней страны отечественными
Российское Министерство промышленности и торговли разработает законопроект, который позволит рассматривать белорусские чипы как отечественные. Об этом пишет... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T09:14+0300
2024-03-18T09:14+0300
2024-03-18T09:14+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российское Министерство промышленности и торговли разработает законопроект, который позволит рассматривать белорусские чипы как отечественные. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на соответствующий документ.Отмечается, что планируется внести изменения в постановление № 719 от 17 июля 2015 года о критериях для признания созданной на российской территории продукции. В ведомстве, как пишет издание, хотят приравнять документы о белорусском производстве сырья и комплектующих к российским. "Белорусские материалы и комплектующие могут признаваться отечественными при условии выполнения в России не менее 20 процентов объема работы", - рассказывают в Минпромторге.Как подчеркивают в министерстве, такая мера позволит отечественным предприятиям использовать в изготовлении продукции совместные разработки.Соответствующий законопроект должен вступить в силу с 1 июля, добавляет газета.
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чипы, минпромторг, россия, белоруссия
чипы, Минпромторг, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
В России захотели признать чипы из соседней страны отечественными
"Ведомости": Минпромторг России захотел признать белорусские чипы и платы отечественными
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ.
Российское Министерство промышленности и торговли разработает законопроект, который позволит рассматривать белорусские чипы как отечественные. Об этом пишет газета "Ведомости"
со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что планируется внести изменения в постановление № 719 от 17 июля 2015 года о критериях для признания созданной на российской территории продукции. В ведомстве, как пишет издание, хотят приравнять документы о белорусском производстве сырья и комплектующих к российским.
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"Белорусские материалы и комплектующие могут признаваться отечественными при условии выполнения в России не менее 20 процентов объема работы", - рассказывают в Минпромторге.
Как подчеркивают в министерстве, такая мера позволит отечественным предприятиям использовать в изготовлении продукции совместные разработки.
Соответствующий законопроект должен вступить в силу с 1 июля, добавляет газета.