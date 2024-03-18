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Нарышкин назвал непростительной ошибкой Хрущева передачу Крыма Украине

Нарышкин назвал непростительной ошибкой Хрущева передачу Крыма Украине - 18.03.2024, ПРАЙМ

Нарышкин назвал непростительной ошибкой Хрущева передачу Крыма Украине

Решение о передаче Крыма Украине в 1954 году стало непростительной и трагической ошибкой. Таким мнением поделился директор Службы внешней разведки России... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T10:52+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Решение о передаче Крыма Украине в 1954 году стало непростительной и трагической ошибкой. Таким мнением поделился директор Службы внешней разведки России председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в рамках круглого стола, посвященного 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.По его словам, это был антиконституционный и волюнтаристский шаг, допущенный советским лидером Никитой Хрущевым."Задумываясь об истории Крыма и Севастополя, нельзя не ощутить глубокого разочарования от непростительной, трагической ошибки, допущенной в свое время Никитой Сергеевичем Хрущевым. Едва ли он мог отдавать себе отчет, к чему в конечном счете приведет формальная передача Крыма в состав Украинской Советской Социалистической республики в качестве своего рода подарка к 300-летнему юбилею Переяславской рады", - отметил глава ведомства.Нарышкин заключил, что у же в тот момент решение о передачи полуострова расходилось с желаниям жителями Крыма.Согласно открытым источникам, 19 февраля 1954 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР". Этот шаг осуществлялся в рамках ознаменования трехсотлетия воссоединения Украины с Россией и для укрепления доверия и любви русского народа к украинскому. В марте 2014 года по итогам проведенного референдума Республика Крым стала российским регионом. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе проголосовали за вхождение в состав России.

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