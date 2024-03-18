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Ветроэнергетика столкнулась с нехваткой морских судов, пишут СМИ - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Ветроэнергетика столкнулась с нехваткой морских судов, пишут СМИ
Ветроэнергетика столкнулась с нехваткой морских судов, пишут СМИ - 18.03.2024, ПРАЙМ
Ветроэнергетика столкнулась с нехваткой морских судов, пишут СМИ
Мощности морской ветроэнергетики к 2035 году могут увеличиться в пять раз, при этом число судов для установки ветряков в океане растет менее быстро, передает... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T14:38+0300
2024-03-18T14:38+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Мощности морской ветроэнергетики к 2035 году могут увеличиться в пять раз, при этом число судов для установки ветряков в океане растет менее быстро, передает агентство Bloomberg.Согласно изданию, судов, способных устанавливать турбины мощностью не менее 15 мегаватт, за пределами Китая всего 15-20, и в ближайшие годы потребуется еще больше.По данным компании Wood Mackenzie Ltd., в настоящее время за пределами Китая эксплуатируются около 40 таких судов, но не все они используются только для оффшорной ветроэнергетики. По прогнозам компании, для удовлетворения будущего спроса необходимо инвестировать около 14,8 миллиарда долларов, но на данный момент удовлетворено всего около трети этой суммы.Кроме того, крупнейшие разработчики, включая датскую компанию Orsted и немецкую RWE AG, в настоящее время берут суда в чартер на несколько лет. В свою очередь, аренда судов становится все дороже. По данным Clarksons, дневные ставки выросли с примерно 200 тысяч долларов в 2022 году до примерно 350 тысяч долларов для самых новых и больших судов.В связи с переходом многих стран на альтернативную энергию, развитие этого рынка является важной задачей для инвесторов и производителей судов, заключили в издании.
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мир, альтернативная энергетика, новости
Энергетика, МИР, Альтернативная энергетика, Новости
14:38 18.03.2024
 
Ветроэнергетика столкнулась с нехваткой морских судов, пишут СМИ

Bloomberg: ветроэнергетика столкнулась с нехваткой судов для морских установок

ветряные электростанции
ветряные электростанции
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Мощности морской ветроэнергетики к 2035 году могут увеличиться в пять раз, при этом число судов для установки ветряков в океане растет менее быстро, передает агентство Bloomberg.
Согласно изданию, судов, способных устанавливать турбины мощностью не менее 15 мегаватт, за пределами Китая всего 15-20, и в ближайшие годы потребуется еще больше.
По данным компании Wood Mackenzie Ltd., в настоящее время за пределами Китая эксплуатируются около 40 таких судов, но не все они используются только для оффшорной ветроэнергетики. По прогнозам компании, для удовлетворения будущего спроса необходимо инвестировать около 14,8 миллиарда долларов, но на данный момент удовлетворено всего около трети этой суммы.
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Кроме того, крупнейшие разработчики, включая датскую компанию Orsted и немецкую RWE AG, в настоящее время берут суда в чартер на несколько лет. В свою очередь, аренда судов становится все дороже. По данным Clarksons, дневные ставки выросли с примерно 200 тысяч долларов в 2022 году до примерно 350 тысяч долларов для самых новых и больших судов.
В связи с переходом многих стран на альтернативную энергию, развитие этого рынка является важной задачей для инвесторов и производителей судов, заключили в издании.
 
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