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Евросоюз в феврале снизил импорт трубопроводного газа - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Евросоюз в феврале снизил импорт трубопроводного газа
Евросоюз в феврале снизил импорт трубопроводного газа - 18.03.2024, ПРАЙМ
Евросоюз в феврале снизил импорт трубопроводного газа
Страны ЕС в феврале снизили импорт трубопроводного газа на 7%, до 12,4 миллиарда кубометров, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T18:56+0300
2024-03-18T18:56+0300
энергетика
импорт газа
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Страны ЕС в феврале снизили импорт трубопроводного газа на 7%, до 12,4 миллиарда кубометров, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "ЕС в феврале 2024 года импортировал 12,4 миллиарда кубометров трубопроводного природного газа, что на 7% меньше, чем объем, импортированный в предыдущем месяце, однако на 5% выше, чем год назад", – говорится в докладе. Отмечается, что по итогам первых двух месяцев 2024 года ЕС импортировал 25,7 миллиарда кубометров трубопроводного газа, что на 6% больше, чем годом ранее. Рост, как уточняется, связан с увеличением поставок из России на 25%, а также увеличением объемов импорта из Норвегии и Азербайджана. "Объем трубопроводного газа, импортированного в феврале 2024 года, стал самым низким с сентября 2023 года, который был отмечен перебоями поставок из-за активных ремонтных работ в Норвегии", – также отметили во ФСЭГ. В январе-феврале на Норвегию приходилось 58% импортируемого ЕС трубопроводного газа, за ней следовали Россия с 18% и Алжир с 16%, сообщается в докладе.
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импорт газа
Энергетика, импорт газа
18:56 18.03.2024
 
Евросоюз в феврале снизил импорт трубопроводного газа

ФСЭГ: ЕС в феврале снизил импорт трубопроводного газа на 7%, до 12,4 млрд кубометров

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Страны ЕС в феврале снизили импорт трубопроводного газа на 7%, до 12,4 миллиарда кубометров, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"ЕС в феврале 2024 года импортировал 12,4 миллиарда кубометров трубопроводного природного газа, что на 7% меньше, чем объем, импортированный в предыдущем месяце, однако на 5% выше, чем год назад", – говорится в докладе.
Отмечается, что по итогам первых двух месяцев 2024 года ЕС импортировал 25,7 миллиарда кубометров трубопроводного газа, что на 6% больше, чем годом ранее. Рост, как уточняется, связан с увеличением поставок из России на 25%, а также увеличением объемов импорта из Норвегии и Азербайджана.
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"Объем трубопроводного газа, импортированного в феврале 2024 года, стал самым низким с сентября 2023 года, который был отмечен перебоями поставок из-за активных ремонтных работ в Норвегии", – также отметили во ФСЭГ. В январе-феврале на Норвегию приходилось 58% импортируемого ЕС трубопроводного газа, за ней следовали Россия с 18% и Алжир с 16%, сообщается в докладе.
 
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