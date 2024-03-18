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Эксперт оценил намерение Киева не продлевать транзит российского газа

Эксперт оценил намерение Киева не продлевать транзит российского газа - 18.03.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил намерение Киева не продлевать транзит российского газа

Намерение Киева не продлевать транзит российского газа через территорию Украины может говорить том, что США хотят максимально лишить Россию дохода, либо Украина | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T10:33+0300

2024-03-18T10:33+0300

2024-03-18T10:33+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Намерение Киева не продлевать транзит российского газа через территорию Украины может говорить том, что США хотят максимально лишить Россию дохода, либо Украина стала ненужным активом для Вашингтона, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с российской компанией "Газпром" после 31 декабря 2024 года. "Раньше одним из основных элементов американской стратегии был транзит российского газа непременно через Украину, чтобы она получала финансирование от России, находясь в конфронтации с Россией... Довольно странно, что сейчас эта стратегия меняется. Украина, лишившись транзита, лишится и определенного финансового потока. Либо здесь поменялась стратегия, то есть это максимальное лишение РФ каких-либо доходов от продажи газа, либо Украина становится ненужным активом настолько, что транзит её уже не интересует", - сказал Безпалько в беседе с агентством. Он добавил, что от этого может выиграть Турция, поставки газа через которую позволят уже ей получать доход от транзита российских энергоносителей, а её экономика будет усиливаться. "Германия уже и так перестала получать газ, как и многие европейские страны, непосредственно из России. Россию пытаются оттеснить, Украина - уже ненужный и сломанный актив, а Турция усиливается", - подчеркнул эксперт. По словам собеседника агентства, сама Украина без российского газа будет испытывать дефицит этого энергоносителя, возможностей получать дорогой сжиженный природный газ (СПГ) у неё нет, особенно в контексте того, что в стране ведутся боевые действия. Эксперт отметил другой сценарий, который предполагает, что Украина не почувствует прекращение подачи российского газа, так как её промышленность находится на спаде, и спроса на энергоносители в таком объёме просто не существует. "Те, страны (Европы -ред.), которые получали газ через украинский транзит, могут оказаться в сложном положении, например, Словакия, Венгрия. Либо им придется получать газ через Турцию, балканский маршрут, либо искать какие-то альтернативные источники, например, СПГ или трубопроводный из Алжира, Марокко, Норвегии. Эти страны окажутся в сложном положении", - считает Безпалько. По данным сайта кабинета министров Украины, в 2023 году был проведен стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ, показавший, что система может функционировать без транзита газа. В Киеве заявили, что Украина активно усиливает свою энергетическую безопасность и независимость, в частности за счет "наращивания внутренней газодобычи". В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что Россия готова обсуждать поставки газа в Европу транзитом через Украину и по другим маршрутам, но пока такого желания от другой стороны не видит. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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