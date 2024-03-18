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В Евросоюзе потребление газа в феврале упало
В Евросоюзе потребление газа в феврале упало - 18.03.2024, ПРАЙМ
В Евросоюзе потребление газа в феврале упало
Страны ЕС в феврале снизили потребление газа на 8%, до 36 миллиардов кубометров, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T18:54+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Страны ЕС в феврале снизили потребление газа на 8%, до 36 миллиардов кубометров, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В феврале 2024 года после двузначного роста в январе спрос на газ в ЕС значительно снизился, на 8%, что было обусловлено в первую очередь более теплой, чем обычно зимой, погодой, которая привела к снижению потребности в отоплении в жилом секторе", – говорится в докладе. Кроме того, наблюдалась заметная стагнация потребления газа в промышленном секторе, которая произошла, несмотря на тенденцию к снижению цен на газ, добавили во ФСЭГ. Также, как отмечается, на снижение потребления газа в энергетическом секторе существенно повлияла высокая доля выработки ветро- и гидрогенерации при производстве электроэнергии. Спрос на газ в ЕС в феврале, согласно приведенным данным, снизился до 36 миллиардов кубометров.
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газ
В Евросоюзе потребление газа в феврале упало
ФСЭГ: потребление газа в ЕС в феврале снизилось на 8 процентов, до 36 млрд кубометров
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Страны ЕС в феврале снизили потребление газа на 8%, до 36 миллиардов кубометров, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В феврале 2024 года после двузначного роста в январе спрос на газ в ЕС значительно снизился, на 8%, что было обусловлено в первую очередь более теплой, чем обычно зимой, погодой, которая привела к снижению потребности в отоплении в жилом секторе", – говорится в докладе.
Газ вырос на фоне сбоев поставок из Норвегии и сокращения ветрогенерации
Кроме того, наблюдалась заметная стагнация потребления газа в промышленном секторе, которая произошла, несмотря на тенденцию к снижению цен на газ, добавили во ФСЭГ. Также, как отмечается, на снижение потребления газа в энергетическом секторе существенно повлияла высокая доля выработки ветро- и гидрогенерации при производстве электроэнергии.
Спрос на газ в ЕС в феврале, согласно приведенным данным, снизился до 36 миллиардов кубометров.