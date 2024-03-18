https://1prime.ru/20240318/gaz-846457230.html

В Евросоюзе потребление газа в феврале упало

В Евросоюзе потребление газа в феврале упало - 18.03.2024, ПРАЙМ

В Евросоюзе потребление газа в феврале упало

Страны ЕС в феврале снизили потребление газа на 8%, до 36 миллиардов кубометров, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T18:54+0300

2024-03-18T18:54+0300

2024-03-18T18:54+0300

энергетика

газ

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Страны ЕС в феврале снизили потребление газа на 8%, до 36 миллиардов кубометров, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В феврале 2024 года после двузначного роста в январе спрос на газ в ЕС значительно снизился, на 8%, что было обусловлено в первую очередь более теплой, чем обычно зимой, погодой, которая привела к снижению потребности в отоплении в жилом секторе", – говорится в докладе. Кроме того, наблюдалась заметная стагнация потребления газа в промышленном секторе, которая произошла, несмотря на тенденцию к снижению цен на газ, добавили во ФСЭГ. Также, как отмечается, на снижение потребления газа в энергетическом секторе существенно повлияла высокая доля выработки ветро- и гидрогенерации при производстве электроэнергии. Спрос на газ в ЕС в феврале, согласно приведенным данным, снизился до 36 миллиардов кубометров.

https://1prime.ru/20240318/846450913.html

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