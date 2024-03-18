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Европейский фонд мира увеличится на пять миллиардов евро, заявил Сийярто
Европейский фонд мира увеличится на пять миллиардов евро, заявил Сийярто - 18.03.2024, ПРАЙМ
Европейский фонд мира увеличится на пять миллиардов евро, заявил Сийярто
Совет глав МИД стран Евросоюза принял окончательное решение о расширении Европейского фонда мира на пять миллиардов евро для оплаты поставок оружия Украине,... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T15:43+0300
2024-03-18T15:43+0300
2024-03-18T15:43+0300
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БУДАПЕШТ, 18 мар - ПРАЙМ. Совет глав МИД стран Евросоюза принял окончательное решение о расширении Европейского фонда мира на пять миллиардов евро для оплаты поставок оружия Украине, Венгрия при голосовании воздержалась. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Сегодня при нашем конструктивном воздержании в окончательной форме приняли решение об увеличении так называемого Европейского фонда мира на пять миллиардов евро", - сообщил он.Сийярто также отметил, что этот фонд создан для того, чтоюы страны ЕС могли оплачивать поставки вооружения Киеву.Ранее постоянные представители стран-членов ЕС в среду принципиально согласовали выделение в Европейский фонд мира пяти миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в 2024 году.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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венгрия, украина, новости
Политика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Новости
Европейский фонд мира увеличится на пять миллиардов евро, заявил Сийярто
Сийярто: СМИД ЕС принял окончательное решение о увеличении Фонда мира на 5 млрд евро
БУДАПЕШТ, 18 мар - ПРАЙМ. Совет глав МИД стран Евросоюза принял окончательное решение о расширении Европейского фонда мира на пять миллиардов евро для оплаты поставок оружия Украине, Венгрия при голосовании воздержалась. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня при нашем конструктивном воздержании в окончательной форме приняли решение об увеличении так называемого Европейского фонда мира на пять миллиардов евро", - сообщил он.
Сийярто также отметил, что этот фонд создан для того, чтоюы страны ЕС могли оплачивать поставки вооружения Киеву.
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Ранее постоянные представители стран-членов ЕС в среду принципиально согласовали выделение в Европейский фонд мира пяти миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в 2024 году.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.