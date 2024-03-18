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"Павелецкая плаза" отказалась от взыскания с IKEA неустойки

"Павелецкая плаза" отказалась от взыскания с IKEA неустойки - 18.03.2024, ПРАЙМ

"Павелецкая плаза" отказалась от взыскания с IKEA неустойки

Арбитражный суд Москвы в понедельник прекратил рассмотрение иска компании "Павелецкая площадь", в котором она требовала взыскать с ООО "ИКЕА Дом", управлявшего... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T10:51+0300

2024-03-18T10:51+0300

2024-03-18T10:51+0300

ikea

неустойка

суд

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в понедельник прекратил рассмотрение иска компании "Павелецкая площадь", в котором она требовала взыскать с ООО "ИКЕА Дом", управлявшего магазином IKEA в принадлежащем истцу торговом комплексе "Павелецкая плаза", неустойку за закрытие магазина. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, производство по делу прекращено в связи с отказом ООО "Павелецкая площадь" от иска. Ранее этот спор, в котором истец требовал взыскать со структуры шведского ритейлера IKEA неустойку в размере около 12 миллионов рублей за период со 2 июня по 7 октября 2022 года и неустойку 148 тысяч рублей за каждый день неосуществления коммерческой деятельности с 8 октября 2022 года до даты начала осуществления коммерческой деятельности, дошел до Верховного суда России. Ответчик "ИКЕА Дом" по договору с истцом платил ему за аренду магазина около 2 миллионов рублей в месяц. По условиям договора, в случае приостановки деятельности арендатор должен выплачивать неустойку в размере 2/30 части от ежемесячной арендной платы за каждый день приостановки. В марте 2022 года IKEA закрыла свой магазин в ТК "Павелецкая плаза". Стороны договорились, что до 1 июня того же года владелец помещения штрафные санкции применять не будет. Но, поскольку и после этой даты магазин работу не возобновил, собственник обратился в суд с иском к арендатору. Три судебные инстанции удовлетворили иск частично, взыскав с ответчика неустойку в размере только 0,2% от ежемесячной арендной платы в день с 1 октября 2022 года до даты возобновления деятельности (4400 рублей в день). Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ, рассмотрев 30 января кассационную жалобу истца, признала, что суды не обосновали снижение неустойки более чем в 33 раза по сравнению с договорной неустойкой. Кроме того, коллегия указала, что суды неправомерно применили к этим отношениям мораторий, действовавший с 1 апреля по 1 октября 2022 года. Как отметила коллегия, "в период действия моратория финансовые санкции не начисляются только на требования, возникшие до введения моратория", в данном же случае нарушение обязательства случилось 1 июня. При новом рассмотрении коллегия ВС РФ обязала нижестоящие суды учесть выявленные недостатки. Истец 7 февраля подал в суд первой инстанции ходатайство с отказом от иска. Причины в материалах суда не раскрывались.

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ikea, неустойка, суд