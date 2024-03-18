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Суд отказался снять арест с активов структуры IKEA в деле по иску ФНС

Суд отказался снять арест с активов структуры IKEA в деле по иску ФНС - 18.03.2024, ПРАЙМ

Суд отказался снять арест с активов структуры IKEA в деле по иску ФНС

Арбитражный суд Московской области в понедельник отказал компании "Торг", одной из структур прекратившего работу в России шведского мебельного ритейлера IKEA,... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T12:41+0300

2024-03-18T12:41+0300

2024-03-18T12:41+0300

ikea

суд

фнс россии

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области в понедельник отказал компании "Торг", одной из структур прекратившего работу в России шведского мебельного ритейлера IKEA, просившей отменить арест ее активов на сумму более 12,9 миллиарда рублей, наложенный в деле по иску Федеральной налоговой службы (ФНС) России, следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Отказать в удовлетворении заявления (жалобы)", - говорится в карточке дела. Суд 7 марта удовлетворил заявление ФНС о принятии обеспечительных мер, арестовав деньги на счетах ООО "Торг", кроме денег на выплату зарплаты сотрудникам и исполнение обязательств перед бюджетом, и другое имущество. На предварительном заседании суда 11 марта ответчик попросил меры отменить. Представитель ООО "Торг" сообщил, что эта компания в настоящее время исполняет обязательства перед тысячами покупателей по гарантийному и постгарантийному обслуживанию, на это тратятся миллионы рублей. Кроме того, деньги нужны на эксплуатацию принадлежащего ответчику склада, в том числе для обеспечения противопожарных мероприятий. Юрист напомнил о пожаре на объекте IKEA в Химках в 2022 году. По его словам, истец должен быть заинтересован в сохранности комплекса, на который он планирует обратить взыскание. Ответчик также заявил, что арест склада избыточен, так как этим имуществом невозможно распорядиться без решения правительственной комиссии. Суд тогда назначил на понедельник отдельное заседание для рассмотрения ходатайства. В своем иске инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1 просит признать "недействительной сделкой" перечисление ООО "Торг" более 12,9 миллиарда рублей в адрес ирландской Fami Limited и применить последствия недействительности в виде взыскания всей суммы в доход государства. Основные слушания по делу назначены на апрель. IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 субъектах РФ 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения персонала в России и продаст местные фабрики. В сентябре группа Газпромбанка стала собственником сети торговых центров "Мега" в России арендопригодной площадью 2,3 миллиона квадратных метров, выкупив их у Ingka Centres, владельца магазинов IKEA.

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