https://1prime.ru/20240318/inflyatsiya-846456686.html
Упали инфляционные ожидания россиян
Упали инфляционные ожидания россиян - 18.03.2024, ПРАЙМ
Упали инфляционные ожидания россиян
Инфляционные ожидания россиян на год вперед в марте снизились до 11,5% с февральских 11,9%, следует из исследования "инФОМ", выполненного по заказу Банка... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T18:39+0300
2024-03-18T18:39+0300
2024-03-18T18:40+0300
инфляция в россии
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в марте снизились до 11,5% с февральских 11,9%, следует из исследования "инФОМ", выполненного по заказу Банка России. Одновременно наблюдаемая населением инфляция в России замедлилась до 14,8% с февральских 15,2%. Ожидания в отношении годовой инфляции у населения без сбережений в марте снизились до 12,9% с 13,5%, а со сбережениями - до 9,8% с 10,5%. Оценка годовой наблюдаемой инфляции у населения, не имеющего сбережений, в марте снизилась до 16,7% с 17,0% , а имеющих сбережения – до 13,0% с 13,5%. По прогнозу Банка России, жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
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инфляция в россии
Упали инфляционные ожидания россиян
Инфляционные ожидания россиян на год вперед в марте снизились до 11,5 процента
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в марте снизились до 11,5% с февральских 11,9%, следует из исследования "инФОМ", выполненного по заказу Банка России.
Одновременно наблюдаемая населением инфляция в России замедлилась до 14,8% с февральских 15,2%.
Ожидания в отношении годовой инфляции у населения без сбережений в марте снизились до 12,9% с 13,5%, а со сбережениями - до 9,8% с 10,5%.
Оценка годовой наблюдаемой инфляции у населения, не имеющего сбережений, в марте снизилась до 16,7% с 17,0% , а имеющих сбережения – до 13,0% с 13,5%.
Темпы инфляции могут заставить ФРС поумерить прогнозы
По прогнозу Банка России, жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.