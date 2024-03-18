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Упали инфляционные ожидания россиян - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Упали инфляционные ожидания россиян
Упали инфляционные ожидания россиян - 18.03.2024, ПРАЙМ
Упали инфляционные ожидания россиян
Инфляционные ожидания россиян на год вперед в марте снизились до 11,5% с февральских 11,9%, следует из исследования "инФОМ", выполненного по заказу Банка... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T18:39+0300
2024-03-18T18:40+0300
инфляция в россии
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в марте снизились до 11,5% с февральских 11,9%, следует из исследования "инФОМ", выполненного по заказу Банка России. Одновременно наблюдаемая населением инфляция в России замедлилась до 14,8% с февральских 15,2%. Ожидания в отношении годовой инфляции у населения без сбережений в марте снизились до 12,9% с 13,5%, а со сбережениями - до 9,8% с 10,5%. Оценка годовой наблюдаемой инфляции у населения, не имеющего сбережений, в марте снизилась до 16,7% с 17,0% , а имеющих сбережения – до 13,0% с 13,5%. По прогнозу Банка России, жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
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инфляция в россии
инфляция в России
18:39 18.03.2024 (обновлено: 18:40 18.03.2024)
 
Упали инфляционные ожидания россиян

Инфляционные ожидания россиян на год вперед в марте снизились до 11,5 процента

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в марте снизились до 11,5% с февральских 11,9%, следует из исследования "инФОМ", выполненного по заказу Банка России.
Одновременно наблюдаемая населением инфляция в России замедлилась до 14,8% с февральских 15,2%.
Ожидания в отношении годовой инфляции у населения без сбережений в марте снизились до 12,9% с 13,5%, а со сбережениями - до 9,8% с 10,5%.
Оценка годовой наблюдаемой инфляции у населения, не имеющего сбережений, в марте снизилась до 16,7% с 17,0% , а имеющих сбережения – до 13,0% с 13,5%.
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
Темпы инфляции могут заставить ФРС поумерить прогнозы
17:56
По прогнозу Банка России, жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
 
инфляция в России
 
 
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