https://1prime.ru/20240318/inflyatsiya-846456686.html

Упали инфляционные ожидания россиян

Упали инфляционные ожидания россиян - 18.03.2024, ПРАЙМ

Упали инфляционные ожидания россиян

Инфляционные ожидания россиян на год вперед в марте снизились до 11,5% с февральских 11,9%, следует из исследования "инФОМ", выполненного по заказу Банка... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T18:39+0300

2024-03-18T18:39+0300

2024-03-18T18:40+0300

инфляция в россии

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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в марте снизились до 11,5% с февральских 11,9%, следует из исследования "инФОМ", выполненного по заказу Банка России. Одновременно наблюдаемая населением инфляция в России замедлилась до 14,8% с февральских 15,2%. Ожидания в отношении годовой инфляции у населения без сбережений в марте снизились до 12,9% с 13,5%, а со сбережениями - до 9,8% с 10,5%. Оценка годовой наблюдаемой инфляции у населения, не имеющего сбережений, в марте снизилась до 16,7% с 17,0% , а имеющих сбережения – до 13,0% с 13,5%. По прогнозу Банка России, жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

https://1prime.ru/20240318/846455821.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инфляция в россии