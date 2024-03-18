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Президент Ирана поздравил Путина с победой на выборах
Президент Ирана поздравил Путина с победой на выборах - 18.03.2024, ПРАЙМ
Президент Ирана поздравил Путина с победой на выборах
Президент Ирана Эбрахим Раиси поздравил Владимира Путина с победой на выборах российского лидера, направил соответствующее послание. Об этом сообщило иранское... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T12:03+0300
2024-03-18T12:03+0300
2024-03-18T12:03+0300
выборы президента россии
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ибрахим раиси
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ТЕГЕРАН, 18 мар - ПРАЙМ. Президент Ирана Эбрахим Раиси поздравил Владимира Путина с победой на выборах российского лидера, направил соответствующее послание. Об этом сообщило иранское посольство в Москве."Президент Исламской Республики Иран направил послание, в котором искренне поздравил Владимира Путина с решительной победой (на выборах - ред.) и переизбранием на пост Президента Российской Федерации", - сказано в публикации дипмиссии в Telegram.В посольстве добавили, что Раиси призвал и далее укреплять отношения между Россией и Ираном.Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69 процента, а в 2012 – 63,6 процента. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28 процента. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31 процента и 52,9 процента соответственно. При этом, как сообщали в Центризбиркоме, Путин к 9:00 по московскому времени уже набирал более 87 процентов голосов.Ранее в ЦИК сообщили, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22 процента.Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. За путина в ДНР проголосовали 95,23 процента избирателей, в ЛНР - 94,12 процента, в Запорожской области - 92,95 процента, в Херсонской области - 88,12 процента голосов.
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иран, ибрахим раиси, владимир путин
Выборы президента России, ИРАН, Ибрахим Раиси, Владимир Путин
Президент Ирана поздравил Путина с победой на выборах
Президент Ирана Раиси поздравил Путина с победой на выборах главы государства
ТЕГЕРАН, 18 мар - ПРАЙМ. Президент Ирана Эбрахим Раиси поздравил Владимира Путина с победой на выборах российского лидера, направил соответствующее послание. Об этом сообщило иранское посольство в Москве.
"Президент Исламской Республики Иран направил послание, в котором искренне поздравил Владимира Путина с решительной победой (на выборах - ред.) и переизбранием на пост Президента Российской Федерации", - сказано в публикации дипмиссии в Telegram.
В посольстве добавили, что Раиси призвал и далее укреплять отношения между Россией и Ираном.
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Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69 процента, а в 2012 – 63,6 процента. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28 процента. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31 процента и 52,9 процента соответственно. При этом, как сообщали в Центризбиркоме, Путин к 9:00 по московскому времени уже набирал более 87 процентов голосов.
Ранее в ЦИК сообщили, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22 процента.
Впервые выборы президента прошли в новых регионах России. За путина в ДНР проголосовали 95,23 процента избирателей, в ЛНР - 94,12 процента, в Запорожской области - 92,95 процента, в Херсонской области - 88,12 процента голосов.