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Путин оценил изменения в экономике Китая

Путин оценил изменения в экономике Китая - 18.03.2024, ПРАЙМ

Путин оценил изменения в экономике Китая

Структура экономики Китая меняется в сторону инноваций, Россия стремится к тому же, поставлены соответствующие задачи. Об этом заявил кандидат в президенты РФ и | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T00:43+0300

2024-03-18T00:43+0300

2024-03-18T01:02+0300

выборы президента россии

владимир путин

итоги голосования-2024

китай

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Структура экономики Китая меняется в сторону инноваций, Россия стремится к тому же, поставлены соответствующие задачи. Об этом заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Китай развивается семимильными шагами, быстрыми темпами, очень уверенно, и что очень важно, структура экономики Китая меняется в сторону инноваций, в сторону придания экономике более инновационного характера", - сказал Путин в ходе визита в свой выборный штаб.По его словам, то же самое стремится делать и Россия, перед страной стоят аналогичные задачи. Он напомнил, что отношения России и Китая складывались на протяжении последний двух десятилетий, и сегодняшнее совпадение их интересов стабилизирует международную ситуацию. Это крайне важно с точки развития активности на Евразийском пространстве.Все попытки устроить провокации вокруг Тайваня и обречены на полный провал, как и введение санкций. Тайвань является частью КНР, добавил Путин.

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владимир путин, итоги голосования-2024, китай