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Путин оценил изменения в экономике Китая
Путин оценил изменения в экономике Китая - 18.03.2024, ПРАЙМ
Путин оценил изменения в экономике Китая
Структура экономики Китая меняется в сторону инноваций, Россия стремится к тому же, поставлены соответствующие задачи. Об этом заявил кандидат в президенты РФ и | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T00:43+0300
2024-03-18T00:43+0300
2024-03-18T01:02+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Структура экономики Китая меняется в сторону инноваций, Россия стремится к тому же, поставлены соответствующие задачи. Об этом заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Китай развивается семимильными шагами, быстрыми темпами, очень уверенно, и что очень важно, структура экономики Китая меняется в сторону инноваций, в сторону придания экономике более инновационного характера", - сказал Путин в ходе визита в свой выборный штаб.По его словам, то же самое стремится делать и Россия, перед страной стоят аналогичные задачи. Он напомнил, что отношения России и Китая складывались на протяжении последний двух десятилетий, и сегодняшнее совпадение их интересов стабилизирует международную ситуацию. Это крайне важно с точки развития активности на Евразийском пространстве.Все попытки устроить провокации вокруг Тайваня и обречены на полный провал, как и введение санкций. Тайвань является частью КНР, добавил Путин.
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владимир путин, итоги голосования-2024, китай
Выборы президента России, Владимир Путин, Итоги голосования-2024, КИТАЙ
Путин оценил изменения в экономике Китая
Путин: структура экономики КНР меняется в сторону инноваций, РФ стремится к тому же
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Структура экономики Китая меняется в сторону инноваций, Россия стремится к тому же, поставлены соответствующие задачи. Об этом заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
"Китай развивается семимильными шагами, быстрыми темпами, очень уверенно, и что очень важно, структура экономики Китая меняется в сторону инноваций, в сторону придания экономике более инновационного характера", - сказал Путин в ходе визита в свой выборный штаб.
По его словам, то же самое стремится делать и Россия, перед страной стоят аналогичные задачи.
Он напомнил, что отношения России и Китая складывались на протяжении последний двух десятилетий, и сегодняшнее совпадение их интересов стабилизирует международную ситуацию. Это крайне важно с точки развития активности на Евразийском пространстве.
Все попытки устроить провокации вокруг Тайваня и обречены на полный провал, как и введение санкций. Тайвань является частью КНР, добавил Путин.