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АСВ просит суд арестовать все акции АО "Киви"
АСВ просит суд арестовать все акции АО "Киви" - 18.03.2024, ПРАЙМ
АСВ просит суд арестовать все акции АО "Киви"
Временная администрация лишенного лицензии "Киви банка" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) просит арбитражный суд Москвы арестовать все акции... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T10:07+0300
2024-03-18T10:07+0300
2024-03-18T10:07+0300
суд
ао "киви"
асв
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Временная администрация лишенного лицензии "Киви банка" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) просит арбитражный суд Москвы арестовать все акции компании АО "Киви", контролирующей банк, следует из опубликованного определения суда. "От АО "Киви-банк" в лице временной администрации ГК "АСВ" поступило ходатайство о принятии обеспечительных мер, в котором заявитель просит… наложить арест на все акции АО "Киви"… принадлежащие Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited", - говорится в судебном акте. АСВ просит также запретить органам управления АО "Киви" принимать решения о выплате дивидендов, распределении прибыли и убытков, выплате вознаграждения, а также предпринимать действия, направленные на вывод денежных средств и иного имущества из АО "Киви". Кроме того, АСВ просит запретить АО "Реестр" вносить любые изменения в реестр акционеров АО "Киви" в отношении акций, принадлежащих Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited, а Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ – вносить изменения в ЕГРЮЛ в отношении реорганизации, ликвидации или смены структур органов управления АО "Киви". Для рассмотрения заявления о принятии обеспечительных мер суд назначил заседание на 2 апреля. Эти меры запрашиваются в деле по иску АСВ как временной администрации "Киви банка", в котором оно оспаривает договор купли-продажи акций АО "Киви", а также договор залога и обременения в отношении этих акций. Обе сделки прошли 19 января. Ответчиками указаны гонконгская Fusion Factor Fintech Limited, кипрская Qiwi plc и российское АО "Киви". Иск принят к производству, предварительные слушания назначены на 16 апреля. Группа Qiwi в январе продала российские активы, консолидированные под АО "Киви" (куда вошел "Киви банк") гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена активов - 23,75 миллиарда рублей. Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка" (89-е место в банковской системе по величине активов), возложив функции временной администрации на АСВ. Регулятор 14 марта подал в суд заявление к "Киви банку" - предположительно, о его принудительной ликвидации.
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суд, ао "киви", асв
АСВ просит суд арестовать все акции АО "Киви"
АСВ от лица "Киви банка" просит суд арестовать все акции контролирующего банк АО "Киви"
МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Временная администрация лишенного лицензии "Киви банка" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) просит арбитражный суд Москвы арестовать все акции компании АО "Киви", контролирующей банк, следует из опубликованного определения суда.
"От АО "Киви-банк" в лице временной администрации ГК "АСВ" поступило ходатайство о принятии обеспечительных мер, в котором заявитель просит… наложить арест на все акции АО "Киви"… принадлежащие Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited", - говорится в судебном акте. АСВ просит также запретить органам управления АО "Киви" принимать решения о выплате дивидендов, распределении прибыли и убытков, выплате вознаграждения, а также предпринимать действия, направленные на вывод денежных средств и иного имущества из АО "Киви".
Кроме того, АСВ просит запретить АО "Реестр" вносить любые изменения в реестр акционеров АО "Киви" в отношении акций, принадлежащих Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited, а Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ – вносить изменения в ЕГРЮЛ в отношении реорганизации, ликвидации или смены структур органов управления АО "Киви". Для рассмотрения заявления о принятии обеспечительных мер суд назначил заседание на 2 апреля.
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Эти меры запрашиваются в деле по иску АСВ как временной администрации "Киви банка", в котором оно оспаривает договор купли-продажи акций АО "Киви", а также договор залога и обременения в отношении этих акций. Обе сделки прошли 19 января. Ответчиками указаны гонконгская Fusion Factor Fintech Limited, кипрская Qiwi plc и российское АО "Киви". Иск принят к производству, предварительные слушания назначены на 16 апреля.
Группа Qiwi в январе продала российские активы, консолидированные под АО "Киви" (куда вошел "Киви банк") гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена активов - 23,75 миллиарда рублей.
Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка" (89-е место в банковской системе по величине активов), возложив функции временной администрации на АСВ. Регулятор 14 марта подал в суд заявление к "Киви банку" - предположительно, о его принудительной ликвидации.