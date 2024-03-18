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В Крыму прорабатывают внедрение альтернативной SWIFT системы - 18.03.2024, ПРАЙМ
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В Крыму прорабатывают внедрение альтернативной SWIFT системы
В Крыму прорабатывают внедрение альтернативной SWIFT системы - 18.03.2024, ПРАЙМ
В Крыму прорабатывают внедрение альтернативной SWIFT системы
Внедрение альтернативной SWIFT системы клиринга, при которой зарубежные партнеры не попадут под вторичные санкции из-за работы с крымскими контрагентами,... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T07:33+0300
2024-03-18T07:33+0300
санкции против рф
крым
альтернатива swift
банки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - ПРАЙМ. Внедрение альтернативной SWIFT системы клиринга, при которой зарубежные партнеры не попадут под вторичные санкции из-за работы с крымскими контрагентами, прорабатывается на полуострове, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. "Для крымских товаропроизводителей при выходе на рынки дружественных России стран остается нерешенной проблема расчетов. Острота вопроса заключается в том, что российские банки ведут работу в жестких условиях санкций, а зарубежные партнеры боятся попасть под вторичные санкции и уклоняются от работы на крымском направлении. В сложившейся ситуации мы прорабатываем систему ухода от системы денежных расчетов и обращения к нашему недавнему опыту, действовавшему между дружественными России странами. Речь идет о внедрении системы клиринга, альтернативной SWIFT, и положительно себя зарекомендовавшей в период СССР", - сказал Мурадов. Это система взаимных безвалютных зачетов по товарообмену, при которой два банка со стороны продавца и покупателей регулируют баланс средств на взаимно открытых счетах, объяснил он. По словам Мурадова, такая система расчетов интересна партнерам России в странах Африки и Латинской Америки.
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санкции против рф, крым, альтернатива swift, банки
санкции против РФ, КРЫМ, альтернатива SWIFT, Банки
07:33 18.03.2024
 
В Крыму прорабатывают внедрение альтернативной SWIFT системы

В Крыму прорабатывают внедрение альтернативы SWIFT для противодействия санкциям

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛевую часть Крымского моста открыли для проезда
Левую часть Крымского моста открыли для проезда - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - ПРАЙМ. Внедрение альтернативной SWIFT системы клиринга, при которой зарубежные партнеры не попадут под вторичные санкции из-за работы с крымскими контрагентами, прорабатывается на полуострове, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
"Для крымских товаропроизводителей при выходе на рынки дружественных России стран остается нерешенной проблема расчетов. Острота вопроса заключается в том, что российские банки ведут работу в жестких условиях санкций, а зарубежные партнеры боятся попасть под вторичные санкции и уклоняются от работы на крымском направлении. В сложившейся ситуации мы прорабатываем систему ухода от системы денежных расчетов и обращения к нашему недавнему опыту, действовавшему между дружественными России странами. Речь идет о внедрении системы клиринга, альтернативной SWIFT, и положительно себя зарекомендовавшей в период СССР", - сказал Мурадов.
Это система взаимных безвалютных зачетов по товарообмену, при которой два банка со стороны продавца и покупателей регулируют баланс средств на взаимно открытых счетах, объяснил он. По словам Мурадова, такая система расчетов интересна партнерам России в странах Африки и Латинской Америки.
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