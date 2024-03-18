https://1prime.ru/20240318/krym-846447437.html

В Кремле назвали Крым неотъемлемой частью России

В Кремле назвали Крым неотъемлемой частью России - 18.03.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали Крым неотъемлемой частью России

Крым фактически и юридически является неотъемлемой частью России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T13:48+0300

2024-03-18T13:48+0300

2024-03-18T13:58+0300

крым

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Крым фактически и юридически является неотъемлемой частью России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.18 марта 2014 года, ровно десять лет назад, Крым вернулся в состав России. Так он прокомментировал вопрос о необходимости признание решения о передаче полуострова Украине в 1954 году недействительным. Песков подчеркнул, что не знает деталей внесенных документов."Де-юре, и де-факто Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации, и, собственно, объявление независимости Крыма и последующее решение о вступлении, присоединения к Российской Федерации осуществлялось в полном соответствии с народным правом", - сказал пресс-секретарь президента России.В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали договор о принятии субъекта в состав России.

https://1prime.ru/20240318/crimea-846438577.html

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крым, россия, дмитрий песков