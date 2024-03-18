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В Кремле назвали Крым неотъемлемой частью России - 18.03.2024, ПРАЙМ
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В Кремле назвали Крым неотъемлемой частью России
В Кремле назвали Крым неотъемлемой частью России - 18.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали Крым неотъемлемой частью России
Крым фактически и юридически является неотъемлемой частью России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T13:48+0300
2024-03-18T13:58+0300
крым
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Крым фактически и юридически является неотъемлемой частью России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.18 марта 2014 года, ровно десять лет назад, Крым вернулся в состав России. Так он прокомментировал вопрос о необходимости признание решения о передаче полуострова Украине в 1954 году недействительным. Песков подчеркнул, что не знает деталей внесенных документов."Де-юре, и де-факто Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации, и, собственно, объявление независимости Крыма и последующее решение о вступлении, присоединения к Российской Федерации осуществлялось в полном соответствии с народным правом", - сказал пресс-секретарь президента России.В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали договор о принятии субъекта в состав России.
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крым, россия, дмитрий песков
КРЫМ, РОССИЯ, Дмитрий Песков
13:48 18.03.2024 (обновлено: 13:58 18.03.2024)
 
В Кремле назвали Крым неотъемлемой частью России

Песков: де-юре и де-факто Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым. Воронцовский дворец в Крыму
Крым. Воронцовский дворец в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Крым фактически и юридически является неотъемлемой частью России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
18 марта 2014 года, ровно десять лет назад, Крым вернулся в состав России.
Так он прокомментировал вопрос о необходимости признание решения о передаче полуострова Украине в 1954 году недействительным. Песков подчеркнул, что не знает деталей внесенных документов.
"Де-юре, и де-факто Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации, и, собственно, объявление независимости Крыма и последующее решение о вступлении, присоединения к Российской Федерации осуществлялось в полном соответствии с народным правом", - сказал пресс-секретарь президента России.
Сергей Нарышкин - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
Нарышкин назвал передачу Крыма Украине непростительной ошибкой Хрущева
10:52
В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством.
18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали договор о принятии субъекта в состав России.
 
КРЫМРОССИЯДмитрий Песков
 
 
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