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Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения Крыма
Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения Крыма - 18.03.2024, ПРАЙМ
Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения Крыма
Президент России Владимир Путин приехал на концерт, посвященный 10-летию воссоединение Крыма в состав России, мероприятие проходит на Красной площади в Москве,... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T19:39+0300
2024-03-18T19:39+0300
2024-03-18T19:40+0300
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приехал на концерт, посвященный 10-летию воссоединение Крыма в состав России, мероприятие проходит на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что на Красной площади была смонтирована сцена, на площадке размещены баннеры, на которых изображен российский триколор, а также надписи "10 лет в родной гавани. Россия. Крым. Севастополь".Путин поздравил россиян с десятилетием воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Он отметил, что Крым это не только стратегически важная территория, не только наши история, традиции и гордость России, это, прежде всего, люди.Путин добавил, что крымчане и севастопольцы никогда не разделяли себя с Россией, именно это позволило им вернуться в родную семью.Глава государства также сообщил, что путь жителей Донбасса, Новороссии на Родину - в Россию был тяжелым, трагичным, но они объединились с Россией и это большое событие в истории страны.В заключение Путин пообещал, что Россия будет идти дальше с новыми регионами вместе, рука об руку, что сделает страну сильнее.Крым стал часть России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Киев по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада солидарны с ним. Российское правительство неоднократно заявляло, что крымчане проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
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LIVE: Выступление Путина на концерте в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией
LIVE: Выступление Путина на концерте в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией
2024-03-18T19:39+0300
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россия, владимир путин, крым
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, КРЫМ
Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения Крыма
Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приехал на концерт, посвященный 10-летию воссоединение Крыма в состав России, мероприятие проходит на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на Красной площади была смонтирована сцена, на площадке размещены баннеры, на которых изображен российский триколор, а также надписи "10 лет в родной гавани. Россия. Крым. Севастополь".
Путин поздравил россиян с десятилетием воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Он отметил, что Крым это не только стратегически важная территория, не только наши история, традиции и гордость России, это, прежде всего, люди.
Путин добавил, что крымчане и севастопольцы никогда не разделяли себя с Россией, именно это позволило им вернуться в родную семью.
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Глава государства также сообщил, что путь жителей Донбасса, Новороссии на Родину - в Россию был тяжелым, трагичным, но они объединились с Россией и это большое событие в истории страны.
В заключение Путин пообещал, что Россия будет идти дальше с новыми регионами вместе, рука об руку, что сделает страну сильнее.
Крым стал часть России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Киев по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада солидарны с ним. Российское правительство неоднократно заявляло, что крымчане проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.