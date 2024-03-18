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Минфин выплатил в рублях купон по евробондам
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам - 18.03.2024, ПРАЙМ
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам
Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2043 году, номинированных в долларах, на сумму 4 миллиарда рублей,... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T17:46+0300
2024-03-18T17:46+0300
2024-03-18T17:46+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2043 году, номинированных в долларах, на сумму 4 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2043 году в сумме 4 миллиарда рублей (эквивалент 44,1 миллиона долларов)", сообщил Минфин России. Минфин перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября 2023 года. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
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россия, минфин
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2043 году на 4 млрд рублей
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2043 году, номинированных в долларах, на сумму 4 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2043 году в сумме 4 миллиарда рублей (эквивалент 44,1 миллиона долларов)", сообщил Минфин России.
Минфин предложил добровольное клеймение ювелирных изделий
Минфин перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября 2023 года. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.