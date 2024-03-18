https://1prime.ru/20240318/kupon-846455235.html

Минфин выплатил в рублях купон по евробондам

Минфин выплатил в рублях купон по евробондам - 18.03.2024, ПРАЙМ

Минфин выплатил в рублях купон по евробондам

Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2043 году, номинированных в долларах, на сумму 4 миллиарда рублей,... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T17:46+0300

2024-03-18T17:46+0300

2024-03-18T17:46+0300

россия

минфин

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2043 году, номинированных в долларах, на сумму 4 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2043 году в сумме 4 миллиарда рублей (эквивалент 44,1 миллиона долларов)", сообщил Минфин России. Минфин перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября 2023 года. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.

https://1prime.ru/20240318/minfin-846439804.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин