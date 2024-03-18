https://1prime.ru/20240318/lukashenko-846442498.html

Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах президента

Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах президента - 18.03.2024, ПРАЙМ

Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы российского государства, сообщает Telegram-канал "Пул Первого". | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T12:10+0300

2024-03-18T12:10+0300

2024-03-18T12:10+0300

выборы президента россии

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 18 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы российского государства, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".Совет Федерации в конце 2023 года назначил выборы президента России на 17 марта. Голосование впервые проходило три дня с 15 по 17 марта, в том числе в онлайн-формате.Как отмечает "Пул первого", Лукашенко поздравил Путина с победой лично в ходе телефонного разговора."Как скажет первый (Лукашенко - ред.) сразу после на мероприятии, "результат - ошеломляющий!", - сказано в публикации.Кандидатами на пост главы государства были депутат, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, член партии "Новые люди" Владислав Даванков, председатель комитета ГД по международным делам, руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель думского комитета по развитию дальнего Востока и Арктики, член партии КПРФ Николай Харитонов. Путин участвовал в гонке в качестве самовыдвиженца.

https://1prime.ru/20240318/putin-846436971.html

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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия