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Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах президента - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах президента
Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах президента - 18.03.2024, ПРАЙМ
Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы российского государства, сообщает Telegram-канал "Пул Первого". | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T12:10+0300
2024-03-18T12:10+0300
выборы президента россии
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 18 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы российского государства, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".Совет Федерации в конце 2023 года назначил выборы президента России на 17 марта. Голосование впервые проходило три дня с 15 по 17 марта, в том числе в онлайн-формате.Как отмечает "Пул первого", Лукашенко поздравил Путина с победой лично в ходе телефонного разговора."Как скажет первый (Лукашенко - ред.) сразу после на мероприятии, "результат - ошеломляющий!", - сказано в публикации.Кандидатами на пост главы государства были депутат, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, член партии "Новые люди" Владислав Даванков, председатель комитета ГД по международным делам, руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель думского комитета по развитию дальнего Востока и Арктики, член партии КПРФ Николай Харитонов. Путин участвовал в гонке в качестве самовыдвиженца.
https://1prime.ru/20240318/putin-846436971.html
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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия
Выборы президента России, Владимир Путин, Александр Лукашенко, БЕЛОРУССИЯ
12:10 18.03.2024
 
Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах президента

"Пул первого": Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах президента России

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего государственного совета Союзного государства
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
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МИНСК, 18 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы российского государства, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
Совет Федерации в конце 2023 года назначил выборы президента России на 17 марта. Голосование впервые проходило три дня с 15 по 17 марта, в том числе в онлайн-формате.
Как отмечает "Пул первого", Лукашенко поздравил Путина с победой лично в ходе телефонного разговора.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
Глава Гагаузии поздравила Путина с победой на выборах президента России
10:30
"Как скажет первый (Лукашенко - ред.) сразу после на мероприятии, "результат - ошеломляющий!", - сказано в публикации.
Кандидатами на пост главы государства были депутат, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, член партии "Новые люди" Владислав Даванков, председатель комитета ГД по международным делам, руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель думского комитета по развитию дальнего Востока и Арктики, член партии КПРФ Николай Харитонов. Путин участвовал в гонке в качестве самовыдвиженца.
 
Выборы президента РоссииВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоБЕЛОРУССИЯ
 
 
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