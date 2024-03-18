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Негатива не будет. Выборы поддержали динамику рынков - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Негатива не будет. Выборы поддержали динамику рынков
Негатива не будет. Выборы поддержали динамику рынков - 18.03.2024, ПРАЙМ
Негатива не будет. Выборы поддержали динамику рынков
Индекс Мосбиржи завершил прошлую неделю небольшим снижением, обновив в первой половине недели максимумы с февраля 2022 года. Рынок в пятницу не... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T09:03+0300
2024-03-18T09:03+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
торги
ставка банка россии
?1710741831
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи завершил прошлую неделю небольшим снижением, обновив в первой половине недели максимумы с февраля 2022 года. Рынок в пятницу не продемонстрировал единой динамики: слабее выглядел строительный сектор, в основном на фоне падения котировок акций Группы ЛСР, которые подешевели на 8%, несмотря на опубликованные позитивные результаты группы за 2023 год. Рост доходностей на рынке ОФЗ не останавливается, вторую неделю подряд индекс Мосбиржи гособлигаций полной доходности показывает недельное снижение порядка 1%. Инвесторы не ждут от Банка России смягчения позиции в ближайшей перспективе, что оказывает давление на котировки облигаций в сегменте суверенного долга. Текущая неделя будет весьма насыщенной с точки зрения корпоративных и экономических событий. Ключевым событием для рынков на этой неделе станет решение по уровню ключевой процентной ставки, которое Банк России примет на заседании в пятницу. Мы не ожидаем снижения ключевой ставки и отмечаем риски более жесткой риторики регулятора. Полагаем, что Банк России оставит ставку на уровне 16% годовых. В пятницу индекс Мосбиржи закрылся на пограничной отметке 3300 п., которая соответствует верхней границе бокового диапазоне, в котором индекс ранее провел почти семь месяцев. Давление на индекс оказывают ускорение инфляции в феврале (до 7,4% в годовом выражении с 7,4% в январе) и ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики Банка России. В случае подтверждения "ложного прокола" верхней границы диапазона, не исключаем коррекции к его нижней границе (3000 п.). Между тем поддержку индексу могут оказать дивидендные ожидания и публикация результатов российскими компаниями. Между тем в России завершились президентские выборы. История показывает, что раньше рынок часто корректировался после выборов. Тем не менее надо признать, что в прошлом рыночную динамику во многом определяли иностранные инвесторы, активность которых в настоящее время сильно ограничена. Таким образом, влияние выборов на рыночную динамику в текущем году может оказаться в диапазоне от нейтрального (событие было ожидаемым) до позитивного. На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к годовым отчетам Совкомфлота, Сегежи, ВК и X5 Group. Кроме этого сегодня возобновятся торги акциями TCS Group после редомициляции, инвесторы будут отыгрывать опубликованный на прошлой неделе отчет группы и объявление о покупке Росбанка. Негативным для бумаг TCS Group фактором может стать навес продавцов, покупавших бумаги с дисконтом вне российского контура.
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Анна Буйлакова
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции, торги, ставка банка россии
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции, Торги, ставка Банка России
09:03 18.03.2024
 

Негатива не будет. Выборы поддержали динамику рынков

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Анна Буйлакова
Анна Буйлакова
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи завершил прошлую неделю небольшим снижением, обновив в первой половине недели максимумы с февраля 2022 года. Рынок в пятницу не продемонстрировал единой динамики: слабее выглядел строительный сектор, в основном на фоне падения котировок акций Группы ЛСР, которые подешевели на 8%, несмотря на опубликованные позитивные результаты группы за 2023 год.
Рост доходностей на рынке ОФЗ не останавливается, вторую неделю подряд индекс Мосбиржи гособлигаций полной доходности показывает недельное снижение порядка 1%. Инвесторы не ждут от Банка России смягчения позиции в ближайшей перспективе, что оказывает давление на котировки облигаций в сегменте суверенного долга.
Текущая неделя будет весьма насыщенной с точки зрения корпоративных и экономических событий. Ключевым событием для рынков на этой неделе станет решение по уровню ключевой процентной ставки, которое Банк России примет на заседании в пятницу. Мы не ожидаем снижения ключевой ставки и отмечаем риски более жесткой риторики регулятора. Полагаем, что Банк России оставит ставку на уровне 16% годовых.
В пятницу индекс Мосбиржи закрылся на пограничной отметке 3300 п., которая соответствует верхней границе бокового диапазоне, в котором индекс ранее провел почти семь месяцев. Давление на индекс оказывают ускорение инфляции в феврале (до 7,4% в годовом выражении с 7,4% в январе) и ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики Банка России. В случае подтверждения "ложного прокола" верхней границы диапазона, не исключаем коррекции к его нижней границе (3000 п.). Между тем поддержку индексу могут оказать дивидендные ожидания и публикация результатов российскими компаниями.
Между тем в России завершились президентские выборы. История показывает, что раньше рынок часто корректировался после выборов. Тем не менее надо признать, что в прошлом рыночную динамику во многом определяли иностранные инвесторы, активность которых в настоящее время сильно ограничена. Таким образом, влияние выборов на рыночную динамику в текущем году может оказаться в диапазоне от нейтрального (событие было ожидаемым) до позитивного.
На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к годовым отчетам Совкомфлота, Сегежи, ВК и X5 Group. Кроме этого сегодня возобновятся торги акциями TCS Group после редомициляции, инвесторы будут отыгрывать опубликованный на прошлой неделе отчет группы и объявление о покупке Росбанка. Негативным для бумаг TCS Group фактором может стать навес продавцов, покупавших бумаги с дисконтом вне российского контура.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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