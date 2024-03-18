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В Румынии появится крупнейшая база НАТО в Европе, пишут СМИ - 18.03.2024, ПРАЙМ
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В Румынии появится крупнейшая база НАТО в Европе, пишут СМИ
В Румынии появится крупнейшая база НАТО в Европе, пишут СМИ - 18.03.2024, ПРАЙМ
В Румынии появится крупнейшая база НАТО в Европе, пишут СМИ
В Румынии появится крупнейшая база НАТО, строительство которой обойдется в 2,5 миллиарда евро. База ориентирована на размещение десяти тысяч военнослужащих,... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T12:26+0300
2024-03-18T12:27+0300
политика
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. В Румынии появится крупнейшая база НАТО, строительство которой обойдется в 2,5 миллиарда евро. База ориентирована на размещение десяти тысяч военнослужащих, сообщает Euronews.Отмечается, что инфраструктура новой базы будет построена с учетом уже существующей авиабазы НАТО "Михаил Когэлничану", которая расположена в округе Констанцы, вблизи румынского порта на Черном море. Площадь базы составляет 2,8 тысяч гектар. Планируется, что на новой базе будут построены школы, детские сады, магазины и госпиталь.Работы по строительству уже начались, и к 2040 году планируется полное введение базы в эксплуатацию. По прогнозам, комплекс "Когэлничану" станет самой большой военной базой НАТО в Европе.По словам румынского эксперта Дорина Попеску, решение о строительстве базы приняли на фоне военного конфликта на Украине, который он назвал долгосрочным.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны, но вряд ли в ней кто-то заинтересован.Он напомнил, что военнослужащие стран НАТО уже находятся на Украине. В этом нет ничего хорошего, прежде всего, для них, поскольку они погибают там в большом количестве.
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румыния, нато, база, новости
Политика, РУМЫНИЯ, НАТО, база, Новости
12:26 18.03.2024 (обновлено: 12:27 18.03.2024)
 
В Румынии появится крупнейшая база НАТО в Европе, пишут СМИ

Euronews: в Румынии началось строительство крупнейшей базы НАТО в Европе

© РИА Новости . Владислав Ушаков | Перейти в медиабанк*Авиабаза Военно-воздушных сил (ВВС) США «Манас»
*Авиабаза Военно-воздушных сил (ВВС) США «Манас» - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Владислав Ушаков
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. В Румынии появится крупнейшая база НАТО, строительство которой обойдется в 2,5 миллиарда евро. База ориентирована на размещение десяти тысяч военнослужащих, сообщает Euronews.
Отмечается, что инфраструктура новой базы будет построена с учетом уже существующей авиабазы НАТО "Михаил Когэлничану", которая расположена в округе Констанцы, вблизи румынского порта на Черном море. Площадь базы составляет 2,8 тысяч гектар. Планируется, что на новой базе будут построены школы, детские сады, магазины и госпиталь.
Работы по строительству уже начались, и к 2040 году планируется полное введение базы в эксплуатацию. По прогнозам, комплекс "Когэлничану" станет самой большой военной базой НАТО в Европе.
В шаге от третьей мировой: Путин о возможном конфликте России и НАТО: - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
Путин оценил возможность конфликта России и НАТО
01:02
По словам румынского эксперта Дорина Попеску, решение о строительстве базы приняли на фоне военного конфликта на Украине, который он назвал долгосрочным.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны, но вряд ли в ней кто-то заинтересован.
Он напомнил, что военнослужащие стран НАТО уже находятся на Украине. В этом нет ничего хорошего, прежде всего, для них, поскольку они погибают там в большом количестве.
 
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