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Экспорт нефти из США обновил рекорд в 2023 году - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Экспорт нефти из США обновил рекорд в 2023 году
Экспорт нефти из США обновил рекорд в 2023 году - 18.03.2024, ПРАЙМ
Экспорт нефти из США обновил рекорд в 2023 году
Экспорт нефти из США за 2023 год установил новый рекорд в 4,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в отчете управления энергетической информации (EIA) минэнерго | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T19:51+0300
2024-03-18T19:52+0300
энергетика
сша
экспорт нефти
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Экспорт нефти из США за 2023 год установил новый рекорд в 4,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в отчете управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. "Экспорт нефти из США установил рекорд в 2023 году, составив в среднем 4,1 миллиона баррелей в сутки, что на 13% (482 000 баррелей в сутки) больше, чем предыдущий годовой рекорд, установленный в 2022 году", - сообщается в отчете на сайте EIA. Увеличению экспорта нефти из США способствовал рост добычи: в 2023 году показатель уровня добычи нефти поднялся до рекорда в 12,9 миллиона баррелей в сутки, что на 9% больше, чем в 2022 году, сообщает министерство. Основным направлением экспорта стала Европа: в 2023 году экспорт из США в Европу составил в среднем 1,8 миллиона баррелей в сутки, что несколько больше, чем экспорт США в Азию и Океанию, составлявший 1,7 миллиона баррелей в сутки, добавляется в отчете EIA. Больше всего нефти из США в 2023 году получали Нидерланды - в среднем 652 тысячи баррелей в сутки, что на 82% выше, чем в 2022 году. Китай занял второе место по объему получаемой от США нефти (в среднем 452 тысячи баррелей в сутки - вдвое больше, чем в 2022 году). Третье место по объему импорта нефти из США занимает Южная Корея, следом идут Канада и Великобритания. При этом экспорт нефти из США в Индию снизился на 47%, до 146 тысяч баррелей в сутки.
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сша, экспорт нефти
Энергетика, США, экспорт нефти
19:51 18.03.2024 (обновлено: 19:52 18.03.2024)
 
Экспорт нефти из США обновил рекорд в 2023 году

Экспорт нефти из США установил в 2023 году новый рекорд в 4,1 млн баррелей в сутки

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Экспорт нефти из США за 2023 год установил новый рекорд в 4,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в отчете управления энергетической информации (EIA) минэнерго США.
"Экспорт нефти из США установил рекорд в 2023 году, составив в среднем 4,1 миллиона баррелей в сутки, что на 13% (482 000 баррелей в сутки) больше, чем предыдущий годовой рекорд, установленный в 2022 году", - сообщается в отчете на сайте EIA.
Увеличению экспорта нефти из США способствовал рост добычи: в 2023 году показатель уровня добычи нефти поднялся до рекорда в 12,9 миллиона баррелей в сутки, что на 9% больше, чем в 2022 году, сообщает министерство.
Основным направлением экспорта стала Европа: в 2023 году экспорт из США в Европу составил в среднем 1,8 миллиона баррелей в сутки, что несколько больше, чем экспорт США в Азию и Океанию, составлявший 1,7 миллиона баррелей в сутки, добавляется в отчете EIA.
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Больше всего нефти из США в 2023 году получали Нидерланды - в среднем 652 тысячи баррелей в сутки, что на 82% выше, чем в 2022 году. Китай занял второе место по объему получаемой от США нефти (в среднем 452 тысячи баррелей в сутки - вдвое больше, чем в 2022 году).
Третье место по объему импорта нефти из США занимает Южная Корея, следом идут Канада и Великобритания.
При этом экспорт нефти из США в Индию снизился на 47%, до 146 тысяч баррелей в сутки.
 
ЭнергетикаСШАэкспорт нефти
 
 
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