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Экспорт нефти из США обновил рекорд в 2023 году

Экспорт нефти из США обновил рекорд в 2023 году - 18.03.2024, ПРАЙМ

Экспорт нефти из США обновил рекорд в 2023 году

Экспорт нефти из США за 2023 год установил новый рекорд в 4,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в отчете управления энергетической информации (EIA) минэнерго | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T19:51+0300

2024-03-18T19:51+0300

2024-03-18T19:52+0300

энергетика

сша

экспорт нефти

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Экспорт нефти из США за 2023 год установил новый рекорд в 4,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в отчете управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. "Экспорт нефти из США установил рекорд в 2023 году, составив в среднем 4,1 миллиона баррелей в сутки, что на 13% (482 000 баррелей в сутки) больше, чем предыдущий годовой рекорд, установленный в 2022 году", - сообщается в отчете на сайте EIA. Увеличению экспорта нефти из США способствовал рост добычи: в 2023 году показатель уровня добычи нефти поднялся до рекорда в 12,9 миллиона баррелей в сутки, что на 9% больше, чем в 2022 году, сообщает министерство. Основным направлением экспорта стала Европа: в 2023 году экспорт из США в Европу составил в среднем 1,8 миллиона баррелей в сутки, что несколько больше, чем экспорт США в Азию и Океанию, составлявший 1,7 миллиона баррелей в сутки, добавляется в отчете EIA. Больше всего нефти из США в 2023 году получали Нидерланды - в среднем 652 тысячи баррелей в сутки, что на 82% выше, чем в 2022 году. Китай занял второе место по объему получаемой от США нефти (в среднем 452 тысячи баррелей в сутки - вдвое больше, чем в 2022 году). Третье место по объему импорта нефти из США занимает Южная Корея, следом идут Канада и Великобритания. При этом экспорт нефти из США в Индию снизился на 47%, до 146 тысяч баррелей в сутки.

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сша, экспорт нефти