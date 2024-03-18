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Власти утвердили условия для минимальных цен на никотин - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Власти утвердили условия для минимальных цен на никотин
Власти утвердили условия для минимальных цен на никотин - 18.03.2024, ПРАЙМ
Власти утвердили условия для минимальных цен на никотин
Правительство России утвердило правила определения минимальных цен на никотинсодержащую продукцию, которые начнут действовать с 1 сентября 2024 года,... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T21:07+0300
2024-03-18T21:07+0300
кабмин
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никотин
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Правительство России утвердило правила определения минимальных цен на никотинсодержащую продукцию, которые начнут действовать с 1 сентября 2024 года, соответствущее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии со статьей 7 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства" правительство Российской Федерации постановляет... Утвердить прилагаемые правила определения минимальной цены на никотиносодержащую продукцию", - говорится в документе. Отмечается, что правила определение минимальной цены на никотиносодержащую продукцию применяются при вводе в оборот, обороте и выводе из оборота. При этом из правил исключаются сделки в области внешней торговли, в том числе с государствами-членами Евразийского экономического союза. Рассчитывать минимальную цену поручено Минсельхозу РФ.
https://1prime.ru/20240318/pravitelstvo-846425545.html
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россия, цены, никотин
Кабмин, РОССИЯ, цены, Никотин
21:07 18.03.2024
 
Власти утвердили условия для минимальных цен на никотин

Правительство утвердило правила определения минимальных цен на никотинсодержащую продукцию

© fotolia.com / Deyan GeorgievСигареты
Сигареты - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© fotolia.com / Deyan Georgiev
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Правительство России утвердило правила определения минимальных цен на никотинсодержащую продукцию, которые начнут действовать с 1 сентября 2024 года, соответствущее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии со статьей 7 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства" правительство Российской Федерации постановляет... Утвердить прилагаемые правила определения минимальной цены на никотиносодержащую продукцию", - говорится в документе.
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Отмечается, что правила определение минимальной цены на никотиносодержащую продукцию применяются при вводе в оборот, обороте и выводе из оборота. При этом из правил исключаются сделки в области внешней торговли, в том числе с государствами-членами Евразийского экономического союза.
Рассчитывать минимальную цену поручено Минсельхозу РФ.
 
КабминРОССИЯценыНикотин
 
 
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