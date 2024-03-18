https://1prime.ru/20240318/nikotin-846459085.html

Власти утвердили условия для минимальных цен на никотин

Власти утвердили условия для минимальных цен на никотин - 18.03.2024, ПРАЙМ

Власти утвердили условия для минимальных цен на никотин

Правительство России утвердило правила определения минимальных цен на никотинсодержащую продукцию, которые начнут действовать с 1 сентября 2024 года,... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T21:07+0300

2024-03-18T21:07+0300

2024-03-18T21:07+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Правительство России утвердило правила определения минимальных цен на никотинсодержащую продукцию, которые начнут действовать с 1 сентября 2024 года, соответствущее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии со статьей 7 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства" правительство Российской Федерации постановляет... Утвердить прилагаемые правила определения минимальной цены на никотиносодержащую продукцию", - говорится в документе. Отмечается, что правила определение минимальной цены на никотиносодержащую продукцию применяются при вводе в оборот, обороте и выводе из оборота. При этом из правил исключаются сделки в области внешней торговли, в том числе с государствами-членами Евразийского экономического союза. Рассчитывать минимальную цену поручено Минсельхозу РФ.

https://1prime.ru/20240318/pravitelstvo-846425545.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, цены, никотин