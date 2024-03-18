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Норвегия провела секретные переговоры с хуситами, пишут СМИ - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Норвегия провела секретные переговоры с хуситами, пишут СМИ
Норвегия провела секретные переговоры с хуситами, пишут СМИ - 18.03.2024, ПРАЙМ
Норвегия провела секретные переговоры с хуситами, пишут СМИ
Норвегия подтвердила, что проводила секретные переговоры с движением "Ансар Аллах" (Хуситы) в Йемене, с целью урегулирования конфликта в стране. Об этом... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T11:08+0300
2024-03-18T11:08+0300
норвегия
йемен
хуситы
новости
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Норвегия подтвердила, что проводила секретные переговоры с движением "Ансар Аллах" (Хуситы) в Йемене, с целью урегулирования конфликта в стране. Об этом сообщило норвежское агентство NRK со ссылкой на электронное письмо МИД Норвегии."Норвегия "в течение длительного времени поддерживала контакты с хуситами в связи с конфликтом и мирными усилиями ООН в Йемене"... Госсекретарь (МИД) Андреас Кравик недавно встретился с хуситами в Омане, а... представители министерства иностранных дел ранее посещали столицу Йемена Сану", - говорится в сообщении агентства.Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что целью этих переговоров было содействие решению давнего конфликта в стране.В Йемене, где продолжается гражданский конфликт уже девять лет, было нарушено перемирие, которое должно было продлиться шесть месяцев. Подписание "дорожной карты" по установлению мира была отложена из-за нападения хутистов на корабли в Красном море и авиаударов со стороны США и Великобритании.В начале октября 2023 года "Ансар Аллах" заявили о своей поддержке палестинского сопротивления и готовности атаковать Израиль, особенно если Соединеные Штаты вмешаются в конфликт в Газе.
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норвегия, йемен, хуситы, новости
НОРВЕГИЯ, ЙЕМЕН, хуситы, Новости
11:08 18.03.2024
 
Норвегия провела секретные переговоры с хуситами, пишут СМИ

NRK: Норвегия провела секретные переговоры с хуситами о конфликте в Йемене

© fotolia.com / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© fotolia.com / Marcel Schauer
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Норвегия подтвердила, что проводила секретные переговоры с движением "Ансар Аллах" (Хуситы) в Йемене, с целью урегулирования конфликта в стране. Об этом сообщило норвежское агентство NRK со ссылкой на электронное письмо МИД Норвегии.
"Норвегия "в течение длительного времени поддерживала контакты с хуситами в связи с конфликтом и мирными усилиями ООН в Йемене"... Госсекретарь (МИД) Андреас Кравик недавно встретился с хуситами в Омане, а... представители министерства иностранных дел ранее посещали столицу Йемена Сану", - говорится в сообщении агентства.
Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что целью этих переговоров было содействие решению давнего конфликта в стране.
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2 марта, 17:28
В Йемене, где продолжается гражданский конфликт уже девять лет, было нарушено перемирие, которое должно было продлиться шесть месяцев. Подписание "дорожной карты" по установлению мира была отложена из-за нападения хутистов на корабли в Красном море и авиаударов со стороны США и Великобритании.
В начале октября 2023 года "Ансар Аллах" заявили о своей поддержке палестинского сопротивления и готовности атаковать Израиль, особенно если Соединеные Штаты вмешаются в конфликт в Газе.
 
НОРВЕГИЯЙЕМЕНхуситыНовости
 
 
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