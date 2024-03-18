https://1prime.ru/20240318/oon-846458932.html
ООН продолжит взаимодействовать с Москвой после избрания Путина
ООН продолжит взаимодействовать с Москвой после избрания Путина - 18.03.2024, ПРАЙМ
ООН продолжит взаимодействовать с Москвой после избрания Путина
ООН продолжит взаимодействовать с российскими властями после избрания Владимира Путина президентом, сообщил на брифинге заместитель официального представителя... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T20:59+0300
2024-03-18T20:59+0300
2024-03-18T20:59+0300
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ООН, 18 мар – ПРАЙМ. ООН продолжит взаимодействовать с российскими властями после избрания Владимира Путина президентом, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Представитель генсека ООН отказался комментировать президентские выборы в России."Что касается правительства, мы продолжаем взаимодействовать с правительством и продолжим это делать", — заявил Хак.На вопрос о том, свяжется ли генсек с Путиным, и на вопрос, поздравит ли он главу государства, Хак ответил, что у организации есть стандартная процедура на избрание лидера в государстве, которой они будут следовать.Организация Объединенных Наций (ООН) — это международная некоммерческая организация, которая создана для развития политического и экономического сотрудничества между государствами-членами. Появилась сразу после Второй мировой войны. Член организации обязуется поддерживать мир на планете, развивать дружеские отношения между странами, улучшать жизнь бедных, бороться с голодом и болезнями, ликвидировать неграмотность и содействовать уважению прав и свобод.
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оон, россия
ООН продолжит взаимодействовать с Москвой после избрания Путина
Офис Гутерреша: ООН продолжит взаимодействовать с Москвой после избрания Путина
ООН, 18 мар – ПРАЙМ. ООН продолжит взаимодействовать с российскими властями после избрания Владимира Путина президентом, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Представитель генсека ООН отказался комментировать президентские выборы в России.
"Что касается правительства, мы продолжаем взаимодействовать с правительством и продолжим это делать", — заявил Хак.
Генсек ООН призвал Россию и США к переговорам по ДСНВ
На вопрос о том, свяжется ли генсек с Путиным, и на вопрос, поздравит ли он главу государства, Хак ответил, что у организации есть стандартная процедура на избрание лидера в государстве, которой они будут следовать.
Организация Объединенных Наций (ООН) — это международная некоммерческая организация, которая создана для развития политического и экономического сотрудничества между государствами-членами. Появилась сразу после Второй мировой войны. Член организации обязуется поддерживать мир на планете, развивать дружеские отношения между странами, улучшать жизнь бедных, бороться с голодом и болезнями, ликвидировать неграмотность и содействовать уважению прав и свобод.