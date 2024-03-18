https://1prime.ru/20240318/oon-846459390.html

Миссия России в ООН оценила обвинения в готовности применить ЯО на Украине

Миссия России в ООН оценила обвинения в готовности применить ЯО на Украине - 18.03.2024, ПРАЙМ

Миссия России в ООН оценила обвинения в готовности применить ЯО на Украине

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал инсинуацией обвинения западных лидеров в якобы готовности Москвы применить ядерное оружие на... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T21:44+0300

2024-03-18T21:44+0300

2024-03-18T21:44+0300

политика

ядерная угроза

сб оон

https://cdnn.1prime.ru/img/83882/54/838825400_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_bb8eee2ae44b82c0dffd385fec431f9e.jpg

ООН, 18 мар – ПРАЙМ. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал инсинуацией обвинения западных лидеров в якобы готовности Москвы применить ядерное оружие на Украине. 18 марта в СБ ООН прошло заседание по теме ядерного разоружения. Глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что "угрозы России, не говоря уже о применении ядерного оружия в контексте ситуации на Украине, абсолютно неприемлемы". Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер назвал "безответственной ядерную риторику России в контексте ее агрессии против Украины". "Мы сегодня слышали от западных коллег целый ряд абсурдных инсинуаций и обвинений в том числе и в контексте украинского сюжета, которые никакого отношения к реальности не имеют. Руководство нашей страны неоднократно подчеркивало их полную несостоятельность", — отметил Полянский. Он также прокомментировал проект резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе: по предварительной оценки российского правительства, документ носит политизированный и оторванный от реальности характер.

https://1prime.ru/20240318/oon-846458932.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ядерная угроза, сб оон