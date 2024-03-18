Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миссия России в ООН оценила обвинения в готовности применить ЯО на Украине - 18.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240318/oon-846459390.html
Миссия России в ООН оценила обвинения в готовности применить ЯО на Украине
Миссия России в ООН оценила обвинения в готовности применить ЯО на Украине - 18.03.2024, ПРАЙМ
Миссия России в ООН оценила обвинения в готовности применить ЯО на Украине
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал инсинуацией обвинения западных лидеров в якобы готовности Москвы применить ядерное оружие на... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T21:44+0300
2024-03-18T21:44+0300
политика
ядерная угроза
сб оон
https://cdnn.1prime.ru/img/83882/54/838825400_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_bb8eee2ae44b82c0dffd385fec431f9e.jpg
ООН, 18 мар – ПРАЙМ. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал инсинуацией обвинения западных лидеров в якобы готовности Москвы применить ядерное оружие на Украине. 18 марта в СБ ООН прошло заседание по теме ядерного разоружения. Глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что "угрозы России, не говоря уже о применении ядерного оружия в контексте ситуации на Украине, абсолютно неприемлемы". Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер назвал "безответственной ядерную риторику России в контексте ее агрессии против Украины". "Мы сегодня слышали от западных коллег целый ряд абсурдных инсинуаций и обвинений в том числе и в контексте украинского сюжета, которые никакого отношения к реальности не имеют. Руководство нашей страны неоднократно подчеркивало их полную несостоятельность", — отметил Полянский. Он также прокомментировал проект резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе: по предварительной оценки российского правительства, документ носит политизированный и оторванный от реальности характер.
https://1prime.ru/20240318/oon-846458932.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83882/54/838825400_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_093e7f07510188b0e6da925a445cd4b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ядерная угроза, сб оон
Политика, ядерная угроза, СБ ООН
21:44 18.03.2024
 
Миссия России в ООН оценила обвинения в готовности применить ЯО на Украине

Миссия РФ в ООН назвала инсинуацией обвинения в готовности Москвы применить ЯО на Украине

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГА ООН
ГА ООН
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 18 мар – ПРАЙМ. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал инсинуацией обвинения западных лидеров в якобы готовности Москвы применить ядерное оружие на Украине.
18 марта в СБ ООН прошло заседание по теме ядерного разоружения. Глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что "угрозы России, не говоря уже о применении ядерного оружия в контексте ситуации на Украине, абсолютно неприемлемы". Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер назвал "безответственной ядерную риторику России в контексте ее агрессии против Украины".
"Мы сегодня слышали от западных коллег целый ряд абсурдных инсинуаций и обвинений в том числе и в контексте украинского сюжета, которые никакого отношения к реальности не имеют. Руководство нашей страны неоднократно подчеркивало их полную несостоятельность", — отметил Полянский.
Флаг у Штаб-квартиры ООН - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
ООН продолжит взаимодействовать с Москвой после избрания Путина
20:59
Он также прокомментировал проект резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе: по предварительной оценки российского правительства, документ носит политизированный и оторванный от реальности характер.
 
Политикаядерная угрозаСБ ООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала