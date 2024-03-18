https://1prime.ru/20240318/oon-846459390.html
Миссия России в ООН оценила обвинения в готовности применить ЯО на Украине
Миссия России в ООН оценила обвинения в готовности применить ЯО на Украине - 18.03.2024, ПРАЙМ
Миссия России в ООН оценила обвинения в готовности применить ЯО на Украине
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал инсинуацией обвинения западных лидеров в якобы готовности Москвы применить ядерное оружие на... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T21:44+0300
2024-03-18T21:44+0300
2024-03-18T21:44+0300
политика
ядерная угроза
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ООН, 18 мар – ПРАЙМ. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал инсинуацией обвинения западных лидеров в якобы готовности Москвы применить ядерное оружие на Украине. 18 марта в СБ ООН прошло заседание по теме ядерного разоружения. Глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что "угрозы России, не говоря уже о применении ядерного оружия в контексте ситуации на Украине, абсолютно неприемлемы". Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер назвал "безответственной ядерную риторику России в контексте ее агрессии против Украины". "Мы сегодня слышали от западных коллег целый ряд абсурдных инсинуаций и обвинений в том числе и в контексте украинского сюжета, которые никакого отношения к реальности не имеют. Руководство нашей страны неоднократно подчеркивало их полную несостоятельность", — отметил Полянский. Он также прокомментировал проект резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе: по предварительной оценки российского правительства, документ носит политизированный и оторванный от реальности характер.
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ядерная угроза, сб оон
Политика, ядерная угроза, СБ ООН
Миссия России в ООН оценила обвинения в готовности применить ЯО на Украине
Миссия РФ в ООН назвала инсинуацией обвинения в готовности Москвы применить ЯО на Украине
ООН, 18 мар – ПРАЙМ. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал инсинуацией обвинения западных лидеров в якобы готовности Москвы применить ядерное оружие на Украине.
18 марта в СБ ООН прошло заседание по теме ядерного разоружения. Глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что "угрозы России, не говоря уже о применении ядерного оружия в контексте ситуации на Украине, абсолютно неприемлемы". Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер назвал "безответственной ядерную риторику России в контексте ее агрессии против Украины".
"Мы сегодня слышали от западных коллег целый ряд абсурдных инсинуаций и обвинений в том числе и в контексте украинского сюжета, которые никакого отношения к реальности не имеют. Руководство нашей страны неоднократно подчеркивало их полную несостоятельность", — отметил Полянский.
ООН продолжит взаимодействовать с Москвой после избрания Путина
Он также прокомментировал проект резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе: по предварительной оценки российского правительства, документ носит политизированный и оторванный от реальности характер.