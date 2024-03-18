https://1prime.ru/20240318/oruzhie-846458508.html

В МИД назвали предложения США по контролю над оружием лицемерием

В МИД назвали предложения США по контролю над оружием лицемерием - 18.03.2024, ПРАЙМ

В МИД назвали предложения США по контролю над оружием лицемерием

В МИД России посчитали лицемерием предложение Соединенных Штатов начать переговоры о контроле над оружием с Москвой. | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T20:35+0300

2024-03-18T20:35+0300

2024-03-18T21:03+0300

политика

россия

сша

контроль над оружием

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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. В МИД России посчитали лицемерием предложение Соединенных Штатов начать переговоры о контроле над оружием с Москвой.Ранее американский постпред в ООН заявил, что Вашингтон хочет немедленно вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Россией и Китаем."Американские функционеры, заявляющие о якобы имеющемся у них желании без предварительных условий вступить с Россией в дискуссии по контролю над вооружениями, явно не потрудились ознакомиться с текстом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 февраля этого года, где исчерпывающе изложены наши принципиальные оценки такого рода упражнений в лицемерии и демагогии на фоне взятого Вашингтоном курса на нанесение России "стратегического поражения", — сообщили агентству в МИД России. В ведомстве добавили, что российская позиция осталась прежней. Москва готова обсуждать данный вопрос, но если и ее интересы будут учтены. На данный момент, как указывает МИД, переговоры предлагают провести исключительно на условиях американских властей.Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства готов обсуждать все вопросы про безопасность в комплексе.21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, единственном в текущее время договоре об ограничении вооружений между Россией и США. Путин объяснял, что Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках договора.

https://1prime.ru/20240318/neft-846458167.html

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россия, сша, контроль над оружием