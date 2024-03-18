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В Турции предупредили о возможном закрытии отелей, сообщает СМИ
В Турции предупредили о возможном закрытии отелей, сообщает СМИ - 18.03.2024, ПРАЙМ
В Турции предупредили о возможном закрытии отелей, сообщает СМИ
Значительные долги гостиниц могут привести к нехватку мест размещения для туристов, сообщает газета Cumhuriyet. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T17:43+0300
2024-03-18T17:43+0300
2024-03-18T17:43+0300
турция
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АНКАРА, 18 мар — ПРАЙМ. Значительные долги гостиниц могут привести к нехватку мест размещения для туристов, сообщает газета Cumhuriyet."По словам представителей туристического сектора, долги отелей после пандемии приблизились к десяти миллиардам долларов, а опасность перехода отелей в собственность банков возросла в связи с окончанием действия соглашений о лояльности", — уточнили журналисты газеты.В конце периода пандемии коронавируса долг отелей составлял 8,5 миллиарда долларов. По данным Cumhuriyet, задолженность в настоящее время растет, так как уже 70-75% гостиниц имеет договоры лояльности с банками. Кредитные организации, в свою очередь, требуют у владельцев бизнесов продать их, чтобы выплатить деньги.Ранее стало известно, что в 2023 году Турция приняла рекордные 56 миллионов туристов, однако, журналисты издания сомневаются в правдивости данного заявления местных властей."В стране не хватает мест для приема 56 миллионов туристов. Цель в 60 миллионов туристов в этом году также остается мечтой", — отметила газета.В заключение Cumhuriyet задается вопросом, почему задолженность отелей увеличивается, если туризм приносит крупный доход.
https://1prime.ru/20240318/846433006.html
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турция
В Турции предупредили о возможном закрытии отелей, сообщает СМИ
Cumhuriyet: долги отелей грозят крахом турецкому гостиничному бизнесу
АНКАРА, 18 мар — ПРАЙМ.
Значительные долги гостиниц могут привести к нехватку мест размещения для туристов, сообщает газета Cumhuriyet
.
"По словам представителей туристического сектора, долги отелей после пандемии приблизились к десяти миллиардам долларов, а опасность перехода отелей в собственность банков возросла в связи с окончанием действия соглашений о лояльности", — уточнили журналисты газеты.
В конце периода пандемии коронавируса долг отелей составлял 8,5 миллиарда долларов.
По данным Cumhuriyet, задолженность в настоящее время растет, так как уже 70-75% гостиниц имеет договоры лояльности с банками. Кредитные организации, в свою очередь, требуют у владельцев бизнесов продать их, чтобы выплатить деньги.
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Ранее стало известно, что в 2023 году Турция приняла рекордные 56 миллионов туристов, однако, журналисты издания сомневаются в правдивости данного заявления местных властей.
"В стране не хватает мест для приема 56 миллионов туристов. Цель в 60 миллионов туристов в этом году также остается мечтой", — отметила газета.
В заключение Cumhuriyet задается вопросом, почему задолженность отелей увеличивается, если туризм приносит крупный доход.