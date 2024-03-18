https://1prime.ru/20240318/oteli-846455094.html

В Турции предупредили о возможном закрытии отелей, сообщает СМИ

В Турции предупредили о возможном закрытии отелей, сообщает СМИ - 18.03.2024, ПРАЙМ

В Турции предупредили о возможном закрытии отелей, сообщает СМИ

Значительные долги гостиниц могут привести к нехватку мест размещения для туристов, сообщает газета Cumhuriyet. | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T17:43+0300

2024-03-18T17:43+0300

2024-03-18T17:43+0300

турция

https://cdnn.1prime.ru/img/83706/85/837068528_0:376:4000:2626_1920x0_80_0_0_992a6ffeb03c7f04d4cd93e624d4aad9.jpg

АНКАРА, 18 мар — ПРАЙМ. Значительные долги гостиниц могут привести к нехватку мест размещения для туристов, сообщает газета Cumhuriyet."По словам представителей туристического сектора, долги отелей после пандемии приблизились к десяти миллиардам долларов, а опасность перехода отелей в собственность банков возросла в связи с окончанием действия соглашений о лояльности", — уточнили журналисты газеты.В конце периода пандемии коронавируса долг отелей составлял 8,5 миллиарда долларов. По данным Cumhuriyet, задолженность в настоящее время растет, так как уже 70-75% гостиниц имеет договоры лояльности с банками. Кредитные организации, в свою очередь, требуют у владельцев бизнесов продать их, чтобы выплатить деньги.Ранее стало известно, что в 2023 году Турция приняла рекордные 56 миллионов туристов, однако, журналисты издания сомневаются в правдивости данного заявления местных властей."В стране не хватает мест для приема 56 миллионов туристов. Цель в 60 миллионов туристов в этом году также остается мечтой", — отметила газета.В заключение Cumhuriyet задается вопросом, почему задолженность отелей увеличивается, если туризм приносит крупный доход.

https://1prime.ru/20240318/846433006.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция